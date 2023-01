Luisella Costamagna, la sorpresa del compagno finisce male. Imbarazzo con Bortone

03 gennaio 2023 a

Sorpresa con doppia gaffe per Luisella Costamagna. La vincitrice del dancing show “Ballando con le Stelle” è stata (di nuovo) ospite del programma “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. La conduttrice Serena Bortone l’ha omaggiata ospitando il compagno storico della giornalista: “Tre, due, uno… Dario Buzzolan è qui con noi!”. Una carrambata come l’ha definita la stessa Costamagna felice per l’incontro, ma ignara che il passo falso fosse dietro l’angolo. Lo scrittore, non avvezzo alle ospitate televisive, ha debuttato con un incidente “pubblicitario”. Si è presentato allo stilista Guillermo Mariotto, uno dei giudici di “Ballando” e ha confessato di non aver mai accompagnato Costamagna durante la sua avventura nella trasmissione di Milly Carlucci. Così Serena Bortone ha domandato: “Ah, quindi è la prima volta che vede Guillermo Mariotto?” e Buzzolan: “In verità ci siamo incrociati tanti anni fa ad una sfilata di Gattinoni…”, poi si è bloccato, si è portato la mano alla bocca e ha detto: “Uh, non dovevo citarlo…”.

A #OggièUnAltroGiorno entra a sorpresa Dario Buzzolan, il compagno di una vita di @luisellacost pic.twitter.com/o5vwjXotFc — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 2, 2023

La conduttrice ci ha messo una pezza e ha cambiato argomento: “Diciamo visti da uno stilista… hai dato qualche consiglio a Pasquale (La Rocca, il maestro di ballo, nda)?”, “Ma che consigli gli potevo dare?! E’ una forza della natura!” ha replicato Buzzolan. E stavolta è stata Bortone a scivolare su una buccia di banana alludendo a una personalità spigolosa dell’ex volto di Agorà: “No, intendevo di come prenderla caratterialmente…non so… magari lo hai chiamato e gli hai detto ‘mi raccomando, non dirle questo, non dirle quest’altro’”, “No, meno che mai, al massimo ‘ora sono tutti fatti tuoi” ha chiosato ironicamente lo scrittore.

G.O.