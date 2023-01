Domenica In, “sei sposato?”. Paolo Fox fa l'oroscopo 2023 con Venier, poi la sorpresa

Alice Antico 01 gennaio 2023 a

Mara Venier, nella puntata di Capodanno di “Domenica In”, ha dato ampio spazio alle previsioni di Paolo Fox, che ha passato in rassegna tutti i segni zodiacali dell’oroscopo. Di certo, però, il noto astrologo non pensava che la Venier improvvisasse un oroscopo ad hoc su di lui… né, tantomeno, aveva messo in conto che la timoniera del programma di Rai Uno andasse in cerca di news sulla sua vita privata e sentimentale. E invece è andata proprio cosí, tanto che il sempre riservatissimo Fox si è ritrovato a doversi sbottonare un poco. Difatti, mentre l’astrologo stava pronosticando il futuro per coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno, sostenendo che il 2023 sarà l’anno giusto per convolare a nozze, la Venier ha colto la palla al balzo per ‘indagare’ sulla sua vita sentimentale. “Tu sei sposato?”, ha chiesto a bruciapelo. Fox ha provato a togliersi dall’impiccio rapidamente con una battuta: “No, ancora niente. Non mi si piglia nessuno, perché dicono: ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”.

La ‘Zia’, però, non ha mollato la presa ed ha continuato a incalzarlo sul tema: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”. “No, io sono Acquario e l’Acquario teoricamente non si sposa. Tuo marito è Acquario? E si vede che dopo un po’ ci ripensa. Vediamo un po’ se ci ripenso. Ma tu mi faresti da testimone?”, ha replicato l’astrologo. “No, io ti sposo”, la contro risposta della conduttrice veneta. “Allora mi tocca sposarmi, ok”, ha chiosato Fox. Finita qui? Assolutamente no perché la Venier poi si è fatta seria, sostenendo di percepire, grazie a una sensibilità spiccata, che nei prossimi mesi Fox troverà l’amore vero. Insomma, la situazione nello studio di “Domenica In” si è praticamente ribaltata nella puntata di capodanno, con la Venier che si è messa a vaticinare sulla vita dell’ospite. “C’è qualcosa per me? Oddio fammi questa previsione, perché mi chiedono tutti l’oroscopo, ma io ho bisogno di sapere qualcosa su di me”, ha detto Fox, con una punta di imbarazzo, dopo che la conduttrice gli ha assicurato che sarà fortunato in amore.

La Venier ha poi proseguito nel suo discorso: “Io ho una sensibilità molto forte, è già accaduto con altre persone. Io sento che qualcosa succederà. Ti do massimo cinque, sei mesi. Veloce. Non il matrimonio, ma che nella tua vita ci sarà una persona che ti porterà sinceramente a pensare di crearti una famiglia”. L’astrologo ha sorriso, dicendosi speranzoso che la previsione della conduttrice possa avverarsi. Subito dopo, la Venier ha fatto anche una semi-gaffe, pronunciando una battuta ‘intima’ che sarebbe potuta essere letta in modo curioso laddove non fosse subito intervenuta nuovamente la conduttrice, per sottolineare che non riguardava suo marito Nicola Carraro. Nello specifico, é accaduto che, quando Fox è passato al segno dell’Acquario, ossia il suo segno ma anche quello di Nicola Carraro (marito di Mara Venier), ha dichiarato: “Sono pronto. Ho anche una famiglia, ho tre cani meravigliosi. Amo loro, però è probabile… […] L’Acquario non cerca tanto l’intimità, le cose brutali a letto”. Mara Venier, a quel punto, non ha resistito e ha commentato: “Niente sesso, eh lo so”. Quindi è scoppiata a ridere per poi evidenziare che era solo una battuta. Nessuna frecciatina sulla virilità del marito.