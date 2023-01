Oroscopo 2023 Simon and the Stars, per questi due segni sarà una rivoluzione

01 gennaio 2023 a

a

a

Se credete che il destino è scritto nelle stelle non potete mancare all'appuntamento con l'oroscopo 2023 di Simon & The Stars, astrologo tra i più seguiti e ascoltati. Le previsioni su tutti i segni zodiacali per l'anno che verrà sono contenute nel libro “Oroscopo 2023, il giro dell’anno in 12 tappe”, scritto con Claudio Roe. Ebbene, ecco le previsioni segno per segno.

Ariete. I nati in questo segno troveranno il coraggio di "buttarsi a capofitto nelle novità per cogliere al volo le occasioni. Nella prima metà dell’anno ci saranno moltissime chance che daranno il via a un cambiamento radicale di lavoro, di città, di stile di vita. Per molti arriva il momento del coraggio: lasciare un’occupazione che non si è davvero scelto e mettersi in proprio". A giugno grandi possibilità in amore.

Toro. L'anno del Toro "decolla da maggio, quando arriva Giove, il pianeta delle grandi opportunità. Ed ecco che se di recente i nati sotto il segno hanno fatto un cambiamento importante, ora finalmente si stabilizzano e cominciano a guadagnare", spiega l'astrologo al Fatto quotidiano. "La tarda primavera offre l’occasione giusta, anche grazie a nuove conoscenze o collaborazioni".

Gemelli. Novità importanti: "può essere l’anno del salto di qualità" nel lavoro, o di "un sì all’altare o un figlio". "Allo stesso tempo il 2023 segna una resa dei conti per tutte le situazioni che non girano, sia in amore che sul lavoro. O si trova una soluzione o si chiude".

Cancro. I nati nel segno tornano a credere in se stessi: "I primi quattro mesi sono ancora un po’ impegnativi, probabilmente ci sono alcune scelte da fare e decisioni da prendere. O un esame da sostenere per chiarire le prospettive future del lavoro. Da maggio Giove torna a favore ed è la svolta che porta le conferme attese. Febbraio e maggio sono mesi top per l’amore".

Leone. Nel 2023 il segno "spezza le sbarre della gabbia" e torna a ruggire: possibile "un cambio di ruolo, di contratto, in certi casi persino di città. L’importante è muoversi entro maggio perché la seconda metà dell’anno premia più il consolidamento che le novità". In amore sarà rinascita "per i single e per chi è in crisi".

Vergine. L'anno appena entrato sarà caratterizzato da scelte importanti e sarà l'occasione per "rimettere la felicità al centro. Altro tema dell’anno è definire meglio i rapporti. Sia sul lavoro" sia "in amore, mettendo in regola una relazione con il matrimonio".

Bilancia. I nati in questo segno si riprendono la scena dopo anni in disparte. "Decisiva la prima metà dell’anno: molte le occasioni e le sfide che spingono a mettersi in prima linea". "Qualcuno debutterà in un nuovo ruolo, gestirà maggiori responsabilità o si metterà in proprio. Riprende quota anche l’amore".

Scorpione. Dopo tre anni trascorsi "come un viandante senza fissa dimora", arrivami nuove sicurezze: "il dono del 2023 per loro è di mettere nuove radici, trovare un luogo da chiamare 'casa'. Sul lavoro e nelle relazioni". Grandi possibilità in amore e per chi vuole allargare la famiglia.

Sagittario. "Marzo è il mese più importante dell’anno, quello delle prese di posizione. Qualcuno potrebbe dare un ultimatum sul lavoro o in coppia. Qualcun altro mettere un punto, in estate, per ripartire da nuove basi", spiega l'astrologo.

Capricorno. La prima parte del 2023 sarà "un po’ più faticosa. C’è da assestarsi in una nuova realtà e da lottare per firmare un accordo e ottenere qualcosa in più sul lavoro". Dalla primavera "il successo è garantito" e in estate l'amore vola per i single.

Acquario. Un anno di rivoluzione. "Grandi lavori di ristrutturazione in casa, sul lavoro, più astrattamente, nelle fondamenta della vita" pere gli Acquario. In amore "la lunga sosta di Venere in opposizione porta a revisionare molte relazioni" in estate. Per molte coppie "è il momento di prendere una posizione chiara: o dentro, o fuori".

Pesci. Cambi rilevanti anche per i nati nel segno dei Pesci "dopo dieci anni trascorsi in un limbo". Ora è possibile "cominciare qualcosa di nuovo" o "lasciarsi alle spalle alcune zavorre" sfruttando i primi mesi dell’anno per "schiarirsi le idee". Sul lavoro importanti accordi in primavera, in arrivo potrebbero arrivare amori travolgenti anche per chi non è single