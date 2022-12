Oroscopo 2023, le previsioni di Paolo Fox: “Pesci e Toro i segni migliori dell'anno”

31 dicembre 2022 a

a

a

Paolo Fox, rinomato astrologo, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale propone le sue previsioni per il 2023: “Sarà un anno di austerity, ritorno alle regole, al rigore, alla tradizione, alla terra, un anno conservatore. Due transiti sono molto importanti: a metà maggio, Giove, pianeta dell’espansione, entra in Toro, segno della tradizione, e ci rimane un paio d’anni; a marzo, Saturno, pianeta del dovere e protettore del suolo agricolo e dell’ambiente, entra per un anno in Pesci, segno anch’esso conservatore. Sentiremo il desiderio di una vita meno drogata dai consumi, più semplice, di lasciare le città per i paesini, di coltivare l’orto”.

Oroscopo 2023, Branko: i segni che cambieranno vita

“A Giove - prosegue Fox - in un segno di terra e a Saturno portatore di regole che entra nel segno del misticismo, cosa che esprime ricerca di spiritualità: tanti avranno bisogno di credere in qualcosa, di staccarsi da una realtà che non piace e esplorare religioni, filosofie, discipline fatte anche di precetti. Molti abbracceranno la fede o faranno yoga. È anche una nuova, positiva, ricerca di un’etica. Però, dato che il Pesci tende a rifugiarsi nel sogno, chi è meno consapevole potrebbe buttarsi in relazioni virtuali o nel metaverso... Naturalmente, ciò che accade è soggettivo, le mie non sono previsioni, ma indicazioni”.

Oroscopo, Capitani rivela il segno che trionferà nel 2023

In particolare c’è un segno che avrà un 2023 migliore di tutti, è quello dei Pesci: “Avranno dalla loro sia Saturno sia Giove. Reagiranno con più determinazione alle prove del destino. Chi ha subito una separazione o è stato male recupera bene. Grazie a una bellissima Venere dal 7 maggio, i Pesci potranno sposarsi, avere un figlio. Sul lavoro, arrivano proposte, specie nella seconda metà dell’anno. Un altro segno molto forte - spiega ancora Fox - è il Toro. Dopo cinque anni di pensieri, finalmente, può realizzare quello che ha in mente. Da quando a metà maggio arriva Giove, tutto gli è possibile. E il suo luglio sarà interessante per i sentimenti”. Poi dall’astrologo arriva un auspicio finale sul 2023: “Nello spirito del ritorno alla tradizione, mi aspetto che le persone cerchino relazioni sentimentali più solide, con un aumento delle convivenze, delle unioni civili e dei matrimoni”.