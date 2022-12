Selvaggia Lucarelli, finale al veleno: "Magna Magna". Il video dopo Ballando

Valentina Bertoli 24 dicembre 2022 a

Spente le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico e proclamata la vincitrice della diciassettesima edizione di “Ballando con le stelle” (la giornalista Luisella Costamagna), Selvaggia Lucarelli corre in camera e vuota il sacco. Scomparsa dalla scena a telecamere ancora accese, la giurata dai commenti pungenti pubblica un video bomba e picchia duro. Si riprende in procinto di assaporare un pokè in tarda notte e le scappa una battuta avvelenata: “È tutto un Costa-magna magna”. La sarcastica protagonista del dance-show di Rai 1 non nasconde la sua indignazione e gli utenti la sostengono: “Sei stata perfetta. Spero di non vederti più in quel carrozzone di personaggi”.

A Ballando trionfa Luisella Costamagna. E Selvaggia Lucarelli sparisce dalla scena

Contraddire Selvaggia Lucarelli è un fatto potenzialmente rischioso. Impegnata in inchieste e sempre pronta a trovare il pelo nell’uovo, la giornalista è ritenuta una campionessa di staffilate e smascheramenti. “Ballando con le stelle”, programma apprezzato dai telespettatori e condotto da Milly Carlucci, conclude l’edizione 2022 con la vittoria di Luisella Costamagna. La giornalista torinese, agile ed elegante, ha dimostrato fin dalle primissime puntate di avere talento nella danza. Costretta però a fermarsi a causa di un infortunio, è presto uscita di scena. Amata dal pubblico e pronta a combattere per rientrare in gara, la concorrente è stata poi ripescata. Fatto, questo, che a Selvaggia Lucarelli proprio non è andato giù. “Hai ballato 3 sere, ti sei infortunata. Per 4 o 5 puntate sei stata seduta, poi ti sei ritirata. Sei stata ripescata e bella fresca hai fatto la finale. Non lo considero giusto nei confronti degli altri concorrenti”: ha sentenziato la giurata. Subito in teatro riecheggiano fischi fastidiosi. Provengono dagli spettatori che, indispettiti, palesano il loro malcontento. Il tango di Luisella Costamagna è piaciuto parecchio.

Egger, delusione finale: la reazione in mezzo allo studio

Sui social, però, la medaglia si rovescia. Lucarelli, scappata via nel momento in cui la coppia vincitrice ha alzato la coppa, corre in camera e commenta a caldo l’accaduto. Ancora truccata e ben vestita, sta per gustare un pokè (pietanza di origini hawaiane ora in voga), ma sente l’esigenza di salutare i followers. Il video disintegra la buona reputazione del talent e di chi lo organizza: “Sola, ore 2 e mezza di notte, è il 24 dicembre, è quasi Natale. Questa è la mia cena. E mangio: perché è tutto un Costa-magna magna. Buonanotte!”. “L’importante è dire le cose che vanno dette”: questa è la didascalia che accompagna quanto implicitamente lasciato intuire. Gli utenti, scatenati, l’hanno osannata ed hanno condiviso la sua ira: “Che nervi! Sei stata perfetta. Spero di non vederti mai più in quel carrozzone di personaggi”, “Hai ricevuto un trattamento indecente. Pubblico aizzato per contestarti e Milly che lascia correre”, “Schifo mai visto!”, “Tutti venduti, tranne te. Sei l’unica che va fino in fondo e argomenta il proprio pensiero”. Tra i tanti commenti, non passa inosservato quello di Sabrina Ferilli, che, con tanto di emoticon con le mani alzate, scrive: “Adoro queste criptiche allusioni”.