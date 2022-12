Ballando Con Le Stelle, trionfa Luisella Costamagna. E Selvaggia Lucarelli sparisce

24 dicembre 2022 a

Alla fine i "ripescati" Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono l'edizione 2022 di "Ballando Con le Stelle". Colpi di scena, eliminazioni a sorpresa, ritiri e tanti cambi di idee sui favoriti conditi da un mare di polemiche: la finalissima chiude il dance show di Rai 1 così com'era iniziato: in un’atmosfera tesissima nella giuria, dove il giudice Selvaggia Lucarelli non nasconde l'esasperazione davanti al comportamento del pubblico in studio, che ormai fischia per non farle esprimere giudizi (quasi sempre negativi) contro i concorrenti.

All'ultima puntata il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente, non c'è e l'assenza del compagno della giurata non passa inosservata. Milly Carlucci lo saluta in apertura ma nessuno spiega il forfait che, poi, la stessa Lucarelli darà al momento della premiazione dei vincitori.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono i vincitori di questa edizione di #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SmxgnGyYQR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 24, 2022

I quarti classificati - attraverso le sfide dirette - sono Iva Zanicchi, Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio. Dopo aver sostenuto una sfida a tre, viene eliminata anche Ema Stokholma. La super gara tra Alessandro e Luisella, fatta di stili di ballo diversi proposti da entrambe le coppie, tiene giurati e telespettatori con gli occhi incollati sulla pista. E, alla fine, il primo posto se lo aggiudica Luisella Costamagna, la giornalista e conduttrice in coppia con il maestro dei record La Rocca, ballerino e coreografo al suo debutto in "Ballando con le stelle" in Italia ma già vincitore delle edizioni dello show in Belgio nel 2019 e 2020 e Irlanda nel 2022. Ripescati il 17 dicembre scorso partono subito col botto: il tango argentino in apertura della puntata manda in estasi il pubblico tant'è che la stessa Milly non si trattiene e commenta: "È la prima volta che ho sentito un boato alla fine dell'esibizione". Ma per Selvaggia non è così e non lo nasconde. "Lei si è fatta una esibizione, poi si infortuna, poi fa 4 o 5 puntate seduta, poi sta 4 o 5 fuori e arriva bella fresca in semifinale e poi in finale" sbotta la giurata. È giusto tutto questo? Garko si è fatto 11 gare e si è infortunato, lei è stata ferma due mesi e tutto questo è ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre".

La polemica dietro al banco della giuria esplode subito con la conduttrice che fatica a sedare gli animi. E gli strascichi velenosi vanno avanti per l'intera puntata della finalissima: non a caso quando arriva il momento di premiare la coppia vincitrice Lucarelli sparisce dalla scena.