Alessandro Egger, delusione finale a Ballando Con Le Stelle: la reazione in mezzo allo studio

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1. Ma il trionfo a sorpresa ha lasciato di stucco sasso Alessandro Egger che, in coppia con Tove Villfor, si è piazzato secondo (terzo posto per Ema Stokholma e Angelo Madonia). La foto della sua faccia scolpita nell’incredulità è diventata virale, mentre i social hanno travolto di critiche il programma e la conduttrice Milly Carlucci.

Venerdì 23 dicembre si è svolta la finale di “Ballando”, un’edizione in cui sono venute a galla vecchie ruggini e rancori appena sopiti tra i giurati Carloyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni da una parte e Selvaggia Lucarelli isolata dall’altra. Uno smaccato tutti contro uno fomentato dal pubblico in studio, a sua volta “aizzato” dal capoclaque. Nell’ultima puntata, Costamagna si è esibita in una bellissimo tango argentino e Lucarelli ha osservato: “Non fraintendetemi, è stata brava, ma lei ha fatto un’esibizione, poi si infortuna (era il 29 ottobre, nda), è stata 4 o 5 puntate fuori e arriva bella fresca in semifinale e finale. È giusto tutto questo? Garko si è infortunato e si è fatto 11 gare, lei è stata ferma due mesi. Trovo che sia ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre”.

Il pubblico ha rumoreggiato in segno di dissenso, mentre la conduttrice Milly Carlucci ha ribattuto che l’ex volto di “Agorà” è stata ripescata secondo regolamento (in realtà pare si fosse ritirata dalla gara, non fermata, nda). Tuttavia, a giudicare anche solo dalle espressioni degli altri ballerini, Selvaggia Lucarelli aveva ragione. Posto che in finale votava la giuria tecnica e il pubblico da casa (non è stato comunicato il peso specifico di ognuno), il primo segnale è arrivato quando Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno perso di un soffio (49-51%) contro i presunti favoriti della produzione Costamagna-La Rocca. L’ex olimpionico ha fatto la smorfia tipica di chi si aspettava un’eliminazione immeritata: sui social aveva il doppio dei ‘mi piace’ di Costamagna.

A notte fonda, il bis. Milly Carlucci ha invitato i telespettatori a votare sul web sottolineando numerose volte di non considerare del tutto attendibili i like pubblici perché sarebbero stato oggetto di controllo notarile a causa di alcune irregolarità (profili fake) riscontrate nelle edizioni passate. Detto, fatto. Luisella Costamagna è arrivata prima davanti a uno sbigottito ed esterrefatto Alessandro Egger, rimasto per 5 minuti a bocca aperta e occhi sgranati davanti alle percentuali (43% a 57%).

Selvaggia Lucarelli ha disertato i festeggiamenti delusa dal trattamento iniquo, irridente e offensivo riservatole in questi mesi (al fidanzato ed ex concorrente Lorenzio Biagiarelli non è andata meglio, nda), ma ha incassato la solidarietà di alcuni colleghi, quali Francesca Fialdini e Salvo Sottile, e di tutta la Rete: “60mila like per Egger e 15mila per Costamagna, quanto pesa il voto della giuria?! Siete scandalosi. Il voto di 5 persone ha sovvertito quello di milioni di telespettatori”, “Puzza lontano 1 km questa vittoria, non facevate altro che ripetere che i voti social erano da verificare. Ha ragione Lucarelli”, “La Costamagna praticamente ultima su Facebook, Twitter e Ig. Ha ragione Lucarelli, l’unica onesta intellettualmente”, “Questa edizione è stata la peggiore, 40 semifinali, due eliminazioni, cambi di regole a favore di Costamagna ritirata, televoto pilotato a favore di quest’ultima”, “La giuria non ha alcuna intenzione di far vincere Alessandro e Selvaggia ce l’ha fatto capire a inizio puntata”, “Tutti commenti negativi su questa vittoria, i voti social non sono attendibili? Perché il vostro lo è? Abbiamo capito il vostro gioco sporco”, “Luisella è legnosa e si aggrappa al braccio del maestro tutte le volte. Selvaggia è l’unica che ci vede bene”. Resta una domanda: Selvaggia Lucarelli sarà in giuria il prossimo anno?