Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci gongola: i numeri del trionfo

24 dicembre 2022 a

a

a

Un trionfo. I numeri parlano chiaro: l'ultima edizione di "Ballando Con Le Stelle" è stata un successo. "Si conclude un’edizione epica di "Ballando Con Le Stelle" grazie di cuore a tutti i nostri concorrenti e grazie di cuore a tutti voi da casa per averci seguito sempre più numerosi" spiega nel suo messaggio finale la conduttrice ancora emozionata Milly Carlucci.

A Ballando trionfa Luisella Costamagna. E Selvaggia Lucarelli sparisce dalla scena

Polemiche a non finire, litigi, colpi di scena tra ripescaggi e accuse: la finalissima del dance show di Rai 1, conquistato dalla giornalista Luisella Costamagna e dal suo maestro Pasquale La Rocca è stata scoppiettante e seguitissima con uno share assolutamente stellare: ha infatti fatto segnare il 30,10% di share, pari a 3.987.000 telespettatori.

"Un teatrino". Lucarelli travolta dai fischi sbotta contro Milly Carlucci

In onda di venerdì (anziché oggi, sabato 24 dicembre e Vigilia di Natale) è stata un susseguirsi di botta e risposta tra l'avvelenata giurata Selvaggia Lucarelli con i concorrenti, i maestri, i colleghi e perfino con il pubblico e la stessa conduttrice Milly Carlucci. Tanto da mettere in discussione anche la sua presenza dietro al banco dei giudici alla prossima edizione. Il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente eliminato neppure si è presentato alla finalissima.