Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli travolta dai fischi. E sbotta contro Milly Carlucci

Valentina Bertoli 23 dicembre 2022 a

a

a

Stasera si balla sul serio. La finalissima di “Ballando con le stelle” parte con lo sprint. I telespettatori più fedeli sono pronti a scoprire chi coronerà il sogno di conquistare il podio. Tra frecciatine e battibecchi, il clima diventa sempre più teso. A metterci lo zampino è sempre Selvaggia Lucarelli. Scendono in pista Alex Di Giorgio e Moreno Porcu e la bachata fa discutere. La giornalista esordisce con un classico: “Allora”. Il pubblico in teatro fischia e la interrompe. Lucarelli va su tutte le furie e se la prende con la conduttrice Milly Carlucci: “Posso parlare? Questo teatrino è andato avanti fin troppo”.

Serata calda a “Ballando con le stelle”, lo show più apprezzato dagli italiani. Proprio quando le coppie in gara sono pronte ad indossare scarpette ed abiti da scena, la giuria si infiamma. Il programma che rivoluziona spazi e corpi è sempre accompagnato da una buona dose di critiche ed accuse. Che ci si trovi d’accordo o meno, Selvaggia Lucarelli ha ripetutamente animato il sabato sera di Rai 1. Cintura nera di cinismo e sarcasmo, la giurata ha sollevato molte polemiche nel corso delle puntate. Tutto ha contribuito a renderla la regina della scena: basti pensare alla partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli, agli scontri con Iva Zanicchi, al “caso” Montesano o ai contrasti con Luisella Costamagna.

Pazzesca Costamagna: urla tutto lo studio. Ma Selvaggia protesta: "Ingiusto"

Anche stasera, sabato 23 dicembre, la giurata si è indispettita. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ancheggiano al ritmo di una bachata e la performance è divisiva. “Sono arrivato qui impaurito. Non conoscevo il mondo televisivo. Avrei ballato con un maschio. Ero terrorizzato e mi si leggeva in faccia. Non era il mio habitat, mi mancava la vasca del nuoto. Fare il ballo è stato un trauma. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di Moreno. Quando ho visto il pubblico alzarsi in piedi, ho capito che avremmo potuto fare qualcosa di buono”: si racconta il nuotatore in gara. Le parole dell’atleta sono una pagina di un diario scritto a cuore aperto. Selvaggia Lucarelli, però, rompe il disincanto e si innervosisce di fronte alla rabbia manifestata dal pubblico nei suoi confronti: “Se volete vado a casa”.

La padrona di casa Milly Carlucci, sempre sorridente, cerca di evitare la discussione. Lucarelli insiste: “Milly posso parlare? Cosa posso dire? Questo teatrino è andato avanti anche per troppo. Mi sono stancata, voglio finire un pensiero”. “Finisci” dice secca la conduttrice. “No, non finisco proprio niente!” risponde diretta la giurata.

D’altronde l’aveva anticipato lei stessa: “Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata. Il momento meno bello dell’anno? Questa edizione di Ballando. È stata catastrofica dal punto di vista umano”.