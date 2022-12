Gabriel Garko infortunato si ritira da Ballando Con Le Stelle: l'ultima esibizione è così

24 dicembre 2022 a

Alla finalissima di "Ballando Con le Stelle" Gabriel Garko non partecipa. L'attore annuncia il ritiro in studio: dopo l’infortunio alla mano destra, l'incidente alla gamba. Un dolore troppo forte per riuscire a ballare. E invitato dalla conduttrice al centro dello studio Garko - seduto su una sedia - ringrazia i medici, "ce l’abbiamo messa tutto per cercare di esserci ma quando è troppo è troppo". Milly Carlucci domanda se vuole provare a esibirsi ma il concorrente scuote la testa: "Nel rispetto che ho di questo programma e anche di tutti i miei colleghi questa sera mi ritiro. Mi dispiace tantissimo perché sono arrivato fin qui con grandissima fatica, tra tante difficoltà ma non posso davvero appoggiare la gamba destra…". La sua maestra, Giada Lini si commuove.

Ma anche la conduttrice è dispiaciuta: "Gabriel il tuo è un percorso che non si cancellerà. Ho scoperto un uomo sensibile, generoso, un uomo di sentimenti profondi, che ha la riservatezza e la dignità di non aprirsi con tutti. Ma quando lo fa da tanto di se stesso. E tu ci hai donato tanto".

E alla fine l'addio di Garko è a suon di musica: dopo il discorso canta mentre l'insegnante Giada Lini balla intorno a lui. "Sono 17 anni che sono qui e tu balli da Dio. Per me sei stato il campione assoluto" dice il giudice Mariotto. Gli fa eco il collega Fabio Canino: "Non ci sono dubbi: se Gabriel fosse rimasto sarebbe stato il vincitore". Lo è per Carolyn Smith che gli consegna il premio del presidente di Giuria. Lo è anche per gli autori che attraverso le mani della moglie di Paolo Rossi gli consegnano il premio dedicato al calciatore scomparso protagonista di Ballando.