“Maneskin finti? Gruppo eccezionale e preparato”: cosa racconta Daniele Suraci di Radiofreccia

Infiammano il rock, riempiono gli stadi. I Maneskin, nati artisticamente a X-Factor, vincitori di Sanremo e dell'Eurovision, mettono tutti d'accordo. Anche la radio rock per antonomasia, Radiofreccia (che fa parte del gruppo RTL 102.5). L'endorsement ai Maneskin arriva dal direttore artistico, Daniele Suraci. Che in un'intervista a Il corriere della sera (versione on line) svela: “Sono rimasto stupito dalla loro preparazione musicale: non sono un prodotto costruito, conoscono il tipo di musica e si è capito che hanno voglia di costruire qualcosa”.

E poi ancora: "Finti? Secondo noi sono un gruppo eccezionale a livello mondiale. E dico noi perché molto spesso se ne parla tra noi speaker e colleghi. Radiofreccia ha sempre trasmesso per scelta editoriale musica rock internazionale ma con loro facciamo un’eccezione perché sono un’eccellenza italiana all’estero ed è giusto che la nostra radio li promuova". Lo scorso 17 ottobre i Maneskin sono stati ospiti di Radiofreccia. "Facciamo parte di un gruppo editoriale molto ampio" continua Suraci. "Radiofreccia ha sempre avuto un occhio di riguardo, come emittente rock, per i Maneskin perché snobbarli sarebbe stato l’errore più grande della nostra vita. E quando esce il loro nuovo singolo c’è sempre un nostro speaker che lo presenta". Senza ombra di dubbio, il direttore artistico della radiovisione rock li promuove a pieni voti. Applauditi in tutto il mondo con milioni di fan pronti ad emozionarsi con loro, i Maneskin mettono tutti d'accordo.