Maneskin, panico al concerto: "C'è bisogno di aiuto". E Damiano ferma tutto

Alice Antico 07 novembre 2022 a

a

a

Attimi di panico al concerto dei Maneskin. Durante l'evento al Pepsi Center WTC di Città del Messico lo scorso 26 ottobre il frontman della band, Damiano David ha fermato l'esibizione per chiedere aiuto: "C'è una persona qui che ha bisogno di aiuto", ha detto in inglese chiamando i soccorsi e facendo cenno al pubblico di non accalcarsi troppo.

Damiano ha cercato prima con le parole, poi con i gesti, di far capire al pubblico di spostarsi per permettere ai ragazzi di riprendersi. Il video dell’accaduto, finito sui social e diventato subito virale, ha riscontrato i favori del pubblico che ha sottolineato il grande controllo del frontman della band sia di ciò che avviene sul palco che di ciò che avviene sotto, tra gli spettatori.

I Maneskin hanno annunciato da poco la pubblicazione di “Rush”, l’album che uscirà il 20 gennaio 2023. La band sta vivendo un altro anno pieno di grandi successi su scala internazionale: infatti, sono partite le date statunitensi del “Loud Kids Tour” con uno spettacolo tutto esaurito al “The Paramount Theatre” di Seattle. Il tour è iniziato la scorsa settimana con una data a Città del Messico durante la quale i Maneskin hanno presentato “Kools Kids”, un inedito che andrà a fare parte del disco in arrivo.