Dj Ringo a valanga: Maneskin terrificanti, Fedez-Salmo come Orietta Berti

Dj Ringo, direttore creativo di Virgin Radio dove conduce Revolver, ha parlato in un'intervista a 360 gradi al Corriere della sera che va dal rapporto con la sua storica ex, Elonoire Casalegno ("Siamo amici, è la madre di mia figlia, come potrei parlarne male? Mi spiace quando vedo separazioni burrascose, come ora Totti e Ilary, rimango basito. Non riuscirei a fare questa guerra pubblica") ai turbolenti anni '80 ("Vivevo di notte, era fantastico: amici veri, pochi soldi, divertimento puro, che finiva sempre con qualche ragazza"). Ma l'intervista ha toccato anche alcuni pezzi da novanta della musica pop e rock di oggi, con giudizi che hanno fatto infuriare i rispettivi fan.

Per esempio i Maneskin, la band romana dei record che da X Factor ha conquistato il mondo. Per Rocco Maurizio Anacleri, questo il vero nome del dj che prende lo pseudonimi dal batterista dei Beatles Ringo Starr, Damiano David e soci sono "Terrificanti". Non solo. "Sono un surrogato di un prodotto di marketing, non hanno nulla di vero, nemmeno il reggicalze. Mi dispiace e sono pronto a ricredermi... Per fare rock ‘n’ roll c’è una cosa molto importante: non puoi essere un poser. La risposta è Iggy Pop. Mi aspetto un pezzo vero".

Neanche la hit globale "Zitti e Buoni" è un pezzo "vero": "L’hanno presentata a Sanremo. Capisce dove è l’errore? Un gruppo rock non dovrebbe essere al Festival di Sanremo. Vede quella foto? Ci sono quattro star che sono nell’olimpo: James Dean, Elvis, Humphrey Bogart, uno dei più fighi di tutti, Marilyn Monroe l’icona. Il rock ha leggi ben precise, integraliste, devi rispettarle. Uscire da un talent come X Factor non è rock".

Ringo rivendica l'anima rock della radio in cui lavora, "un punto di riferimento per chi ama questo tipo di musica". Mentre "il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio, pieno di trapper, di poser, gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa ca**re" attacca il dj che mette nel mirino il nuovo brano in stile pop-punk primi anni '200 di Fedez e Salmo, "Viola". "Non si offendano, ma è terrificante. Poteva farla Orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica..." è la sentenza di Ringo.