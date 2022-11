Natale con il pandoro Balocco di Chiara Ferragni: l'annuncio sui social

Alice Antico 02 novembre 2022 a

a

a

Periodo intenso questo per Chiara Ferragni. Al momento l’imprenditrice digitale è impegnata con le riprese della seconda stagione di "The Ferragnez”, che stanno ormai volgendo al termine. I nuovi episodi dello show arriveranno su "Prime Video” nel 2023, e ci mostreranno i retroscena della vita di una delle coppie più amate e seguite del web. Ma non solo. L’influencer infatti si sta anche preparando per affrontare al meglio il Festival di Sanremo 2023, e in molti attendono di capire in che modo ci stupirà anche in questa occasione. In queste ore però, e come se non bastasse, è arrivata un’altra bellissima sorpresa per tutti i fan di Chiara.

Ferragni infatti sta per lanciare il suo primo pandoro natalizio! Chi segue assiduamente l’imprenditrice saprà molto bene che il Natale è una tra le sue ricorrenze preferite. Il pandoro firmato dall’influencer nasce dalla collaborazione con Balocco, e sta per essere lanciato sul mercato. Ma, al momento, la moglie di Fedez non ha ancora annunciato sui suoi social la news; a svelare la notizia del lancio del pandoro è stata una giovane utente su Tiktok, @giady, che sul suo profilo ha postato un video del dolciume, ricevendo in breve tempo migliaia di like e più di 100 commenti.

Nel suo video, la ragazza rivela in anteprima i dettagli del pandoro, che come tutti i prodotti di Chiara Ferragni è caratterizzato da un dettaglio molto chic in particolare, che di fatto è il marchio di fabbrica dell’impero Ferragni. All’interno della scatola, oltre naturalmente al pandoro, c’è uno speciale zucchero a velo rosa. Ma la vera chicca è il cartoncino con uno ‘stencil’ che permette di disegnare il celebre occhio sul topping del pandoro.

Il prodotto attualmente è già disponibile online e presso i punti vendita “Tigros”. Il prezzo si aggira intorno ai 9/10 euro, ma la Ferragni, in realtà, ha pensato a fare del bene: Il ricavato della vendita del pandoro verrà infatti devoluto in beneficienza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un nuovo macchinario che servirà per aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.