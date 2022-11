Victoria De Angelis rivela: ho la Fomo. Cos'è la patologia di cui soffre

Alice Antico 03 novembre 2022 a

Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, ha rivelato di recente di soffrire di “Fomo”, ovvero “Fear of missing out”. Ma di cosa si tratta? Alla base c’è l’ansia di non essere sempre presenti a feste ed eventi o semplicemente la necessità di dover uscire ogni sera. Si tratta di una vera e propria patologia e gli esperti la chiamano appunto “Fear of missing out”, che sta letteralmente per “paura di perdersi qualcosa”. Victoria De Angelis ha dichiarato di soffrirne (non è la sola) in un’intervista nel programma "Say waaad?” su Radio Deejay.

“Ho la peggiore Fomo del mondo – ha confidato al conduttore in diretta radiofonica – Anche se sono stanchissima devo uscire ogni giorno, se no mi perdo qualcosa”. Victoria ha continuato nell’intervista raccontando proprio un caso concreto: “Un giorno eravamo a New York e siamo rientrati in hotel all’1 di notte. Thomas (chitarrista della band) mi ha chiesto di uscire, ma io ero cotta. Ero a letto e alle 2 mi ha mandato un messaggio con scritto ‘Sono a casa di Madonna’. Li mi ha fatto salire la Fomo”- ha dichiarato la bassista.

Dopo l’intervista, le parole di Victoria sono diventate virali ed hanno stupito il popolo di Instagram, e dei social in generale, che, per la maggior parte, non era a conoscenza di questa malattia. Di contro, però, sui social altrettante numerose persone hanno ringraziato Victoria per la confessione che la riguarda. In questo modo, la giovane bassista della band più amata d’Italia ha invitato tutti gli altri suoi coetanei e giovanissimi a parlare e non avere paura di raccontare ognuno il proprio disagio. In particolare, alcune mamme, comprendendo il problema dei figli, hanno commentato con un semplice “Grazie per averlo raccontato liberamente”.

Gli esperti, a riguardo, affermano che, per vincere la “paura di perdersi qualcosa”, bisognerebbe prendere per un periodo una pausa dai social e fare la prova a non partecipare a tutti i costi ad un evento o ad una serata che non si vuole perdere assolutamente. Solo in questa maniera si può imparare un autocontrollo che può essere determinante per una completa guarigione.