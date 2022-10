YouTube Italia, "The Loneliest" dei Maneskin il brano più ascoltato

24 ottobre 2022 a

a

a

«The Loneliest», nuovo singolo dei Maneskin, si conferma in testa alla classifica dei brani più ascoltati in Italia su YouTube; si tratta di una ballad che non tradisce l’intento rock della band romana che ha conquistato il mondo. Si accomoda in seconda posizione «Caramello», il tormentone estivo che coinvolge Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e la spagnola Lola Indigo. Passo indietro fino al gradino più basso del podio per la hit dei salentini Boomdabash, il titolo del brano è «Tropicana», per l’occasione la voce femminile convocata al microfono è Annalisa, al banco regia nuovamente la premiata ditta Takagi&Ketra.

Sale al quarto posto il secondo singolo del rapper romano Icy Subzero dal titolo «Mujer». Precipita al quinto posto «Extasi», nuovo singolo di Fred De Palma, più importante esponente del reggaeton all’italiana. Precipita al sesto posto «Ricordi», ultimo singolo ad anticipare il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. Sale in settima posizione «Bellissima», tormentone dal sound anni ’80 post estivo dell’ex "Amici di Maria De Filippi" Annalisa. Ottavo posto per «La dolce vita», il tormentone estivo architettato dal trio formato da Fedez, Mara Sattei e Tananai. Scende in nona posizione «Ferrari», brano che vede James Hype combinare le proprie tipiche linee di basso con le perfette linee vocali del ritornello di Miggy Dela Rosa e l’infallibile sample preso dalla smash hit «I Need a Girl Part 2», la versione del brano in questione prevede un featuring con il nostro rapper Lazza. Chiudono la top ten ThaSupreme, Lazza e Sfera Ebbasta, tre degli artisti più seguiti della scena rap italiana messi insieme da «s!r!», brano contenuto in «c ra++ere s?ec! le», ultima fatica discografica di thasup.