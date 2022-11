Ballando con le stelle, Lucarelli smaschera Cassini: “Nessuno si è mai permesso...”. La telefonata incriminata

Valentina Bertoli 06 novembre 2022 a

Serata calda a “Ballando con le stelle”, programma amato dai telespettatori in cui vip, esordienti nel ballo, si cimentano in coreografie e generi di danza diversi. Ad animare la puntata di sabato 5 novembre è l’attore Dario Cassini. Scontento dei giudizi ottenuti dalla giuria nelle precedenti puntate, il comico pensa bene di chiamare Selvaggia Lucarelli prima della diretta per invitarla a gestire meglio la presenza del fidanzato nello show. È giusto ricordare, infatti, che tra i concorrenti di questa edizione del programma è presente Lorenzo Biagiarelli, compagno della giurata. Cassini ha usato parole pesanti: “Io non credo di essere antipatico a Selvaggia Lucarelli, credo che accanirsi su di me le consenta di gestire meglio un conflitto di interessi. Se mio figlio partecipa a un torneo di calcio, io non faccio l’arbitro”.

Chiaramente in pista scoppia il caso e ad accendere il dibattito è proprio la giornalista, chiamata ad esprimersi sulle performance delle coppie: “Tu pensi davvero che io ti giudichi in maniera severa per camuffare il mio conflitto di interessi con Lorenzo?”. Cassini, puntando il dito contro la spietata giurata, ha fatto un passo falso: “Ci sto comodo in questa teoria”. A quel punto Lucarelli non ha avuto freni e ha raccontato tutta la verità: “Ho ricevuto una tua telefonata oggi pomeriggio e mi hai detto che è tutto falso, che quello che dici serve al tuo personaggio, che i miei voti bassi servono a dare luce a Lorenzo. Mi ha detto di dargli 3, mi ha anche anticipato delle battute che mi avrebbe fatto e anche come avrei dovuto rispondere”. Accuse gravissime, alle quali il comico ha ribattuto chiedendo se ci fosse una registrazione di questa telefonata. “Sì”: ha detto secca lei.

Cassini, preoccupato, ha fatto un passo indietro: “Fabio (Canino) e Selvaggia sono storicamente dei miei amici. Oggi ho pensato di fare uno squillo ad entrambi: se ho sbagliato, mi scuso. E se pensate che sia una cosa terribilmente sbagliata, io sono pronto ad andarmene”. Lucarelli, visibilmente infastidita dall’accaduto, ha alzato la voce e ha risposto fulminante: “Nessuno, in sette anni di programma, si è permesso di chiamarmi e di dirmi che cosa devo fare”.