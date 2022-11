Ballando con le stelle, Garko infortunato: "Mi opero". Cosa ha deciso sul ritiro

Alice Antico 03 novembre 2022 a

Lo scorso sabato, nella puntata di “Ballando con le stelle”, Gabriel Garko si è presentato inaspettatamente per esibirsi assieme alla sua compagna e maestra di ballo, nonostante l’infortunio da lui avuto qualche tempo prima. Difatti, nei giorni precedenti la puntata, molti ‘rumors’ parlavano dell’incertezza riguardo la presenza dell’attore nella puntata di sabato 29 Ottobre, in prima serata.

Gabriel Garko col braccio fasciato. Poi sbotta contro la giuria

Nonostante ciò, Garko si è presentato ed ha gareggiato come nulla fosse con un tutore che gli reggeva il braccio ed il gomito: certo, con qualche limite in più, ma comunque ha coraggiosamente affrontato la puntata di “Ballando”. Ma c'è di più, perché qualche ora dopo la puntata di sabato sera, Gabriel Garko è apparso in un video, e ancora con il tutore al braccio, in cui ha spiegato il suo infortunio a “Ballando con le stelle” ma, soprattutto, ha subito chiarito come non abbia alcuna intenzione di ritirarsi. “Queste sono veramente le ultime notizie dal fronte. Praticamente il tendine si è rotto, mercoledì prossimo mi opero”, ha detto. “Nella sfortuna il tendine è rimasto agganciato all'osso, quindi continua a tirare" ha aggiunto poi l'attore torinese, parlando del dolore che tenta di alleviare con i medicinali.

Il regolamento di “Ballando con le stelle” stabilisce che i concorrenti che non riescano ad esibirsi debbano essere esclusi dalla gara. Garko per rimanere in gioco per la prossima puntata di sabato 5 novembre ha preparato una coreografia ad hoc, che tiene conto del suo problema fisico. In aggiunta, proprio nella puntata di sabato scorso 29 ottobre, l'altra torinese in gara, Luisella Costamagna, aveva annunciato il suo ritiro per un dolore alla caviglia ma era stata poi convinta dalla giuria e dal pubblico ad accennare almeno una parte della coreografia per aver modo di recuperare nei giorni successivi. Garko, dopo che avrà affrontato la puntata che andrà in onda questo sabato 5 Novembre, si opererà mercoledì 9 Novembre. "Questo sabato sarò in puntata, stiamo cercando di fare una cosa adatta. Poi la settimana prossima mi opererò, mercoledì e giovedì uscirò, per essere in puntata sabato", ha precisato Gabriel Garko, supportato da Milly Carlucci che ha assicurato come la sua esibizione sarà consona alla delicata situazione. Gabriel Garko, peraltro uno dei favoriti per la vittoria di questa edizione di “Ballando”, non ha quindi intenzione di rinunciare alla gara ma, anzi, è pronto a superare questo infortunio per continuare a ballare, sognando la vittoria.