Ballando con le stelle, scoppia il caso Luisella Costamagna

Valentina Bertoli 30 ottobre 2022 a

a

a

La quarta puntata di “Ballando con le stelle” è stata un susseguirsi di sorprese e colpi di scena. Sebbene spesso l’atmosfera si faccia pesante per le frecciatine che i giudici scagliano contro i concorrenti, a trionfare è sempre la danza. Luisella Costamagna, giornalista e, per l’occasione, valida ballerina, è stata costretta ad un allontanamento forzato dalla pista a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Perfezionista e severa con se stessa, quando arriva il suo turno, Costamagna gela il teatro con un’inaspettata dichiarazione: “Mi ritiro, non ce la faccio”. Il pubblico spera che si tratti di uno sfogo momentaneo e si fa sentire con applausi e fischi. Poi il colpo di scena: improvvisa una bachata ed è sensualissima.

A finire sotto i riflettori di “Ballando con le stelle” nel corso della puntata di sabato 29 ottobre è stata Luisella Costamagna. Esigente e dedita alle più svariate forme di ballo, la giornalista si è contraddistinta, fin dai primi passi, per la sua naturale propensione al movimento a ritmo di musica. Si sa, il programma del sabato sera di Rai 1 strizza l’occhio a chi è talentuoso nella danza e ancora non ne è consapevole. Costamagna, ferma da giorni a causa di una lesione alla caviglia, arriva in teatro con un elegante abito rosso e un’espressione di dispiacere sul volto. È decisa a ritirarsi perché, non avendo avuto la possibilità di terminare le prove con il maestro Pasquale La Rocca, non è soddisfatta delle sue prestazioni: “Il mio corpo non è nelle condizioni di ballare. Abbiamo deciso di eliminarci. Vi assicuro che sono molto arrabbiata. Ci ho creduto”.

"Legnosa", scintille a Ballando. Barale superstar ma Lucarelli la stronca

Il maestro la sostiene e spiega le loro ragioni con un sorriso amaro. La decisione della coppia non è ben accetta. Il pubblico e la giuria rendono esplicito il loro rincrescimento. “Stando al regolamento, basterebbero 40 secondi di coreografia per partecipare comunque alla gara”, tenta di convincerli Carolyn Smith. Alberto Matano precisa: “Posso capire che oggi non sia in grado di ballare, ma ritirarti no. Tante persone si sono infortunate ma sono arrivate comunque fino alla fine”. Selvaggia Lucarelli, invece, non è d’accordo con i colleghi: “Sarebbe una gara dopata”. La giornalista trova coraggio, guarda negli occhi il suo ballerino e ci ripensa: “Che facciamo? Ci proviamo?”. Improvvisano una bachata che, pur se con qualche difettuccio, è comunque soddisfacente. Il pubblico, entusiasta, la applaude. La giuria prova a salvarla, fatta eccezione per Selvaggia Lucarelli che, spietata, le punta il dito contro: “Ballando con le stampelle. Gli atti di eroismo sono altri. È tutto eccessivo”.