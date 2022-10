Ballando con le stelle, Gabriel Garko esplode contro la giuria

Valentina Bertoli 30 ottobre 2022 a

A pochi giorni dalla quarta puntata di “Ballando con le stelle”, apprezzato dance-show di Rai 1, arriva una brutta battuta d'arresto per uno dei concorrenti più amati di quest'edizione: Gabriel Garko. Con un video pubblicato sui profili social del programma, la conduttrice Milly Carlucci ha voluto aggiornare i telespettatori sull’accaduto: “Gabriel si è fatto male a un braccio in maniera seria”. Brutto colpo per l’attore che, in coppia con Giada Lini, scala la classifica senza fatica alcuna. Tra dubbi e attese, Garko scende in pista e il suo quick step “infortunato” incendia il pubblico. I giudici, però, si mostrano quasi contenti di quest’intoppo: “Andava tutto troppo bene”. L’attore torinese sbotta: “Un vaff…ve lo meritate tutto”.

Ci sono diverse ragioni per non perdere una puntata di “Ballando con le stelle”. La più importante è che le coreografie di Gabriel Garko, possente e talentuoso, lasciano sempre tutti senza fiato. Sebbene l’attore sia un vero e proprio sex symbol, affascinante e carismatico, ciò che colpisce all’interno del programma è senza dubbio la sua spiccata abilità nel ballo. Espressività miracolosa e maestria nel muoversi in pista: Garko entra in teatro e fa i numeri. Indebolito da un incidente al tendine del braccio, il concorrente ce la mette tutta e decide di fare quel che può.

Milly Carlucci, preoccupata, si raccomanda: “Non fare il matto. Fai il minimo”. Il risultato è sbalorditivo: con il braccio destro fasciato, si affida alla maestra Giada e la guida con il fare di un principe azzurro. Bello e bravo, Gabriel Garko fa alzare tutti in piedi. La conduttrice lo ringrazia: “Grazie, sei un esempio”. Carolyn Smith, presidente di giuria e tecnica, si complimenta: “Hai fatto cose difficilissime. Hai trovato un grande equilibrio”. Fabio Canino si unisce alla collega: “Hai mantenuto un ritmo serratissimo. Siete una coppia perfetta”. Ivan Zazzaroni va dritto al punto: “Tu non hai già ballato. Sei un ballerino”. Il clima si fa caldo con l’opinione di Selvaggia Lucarelli: “Quando si dice saper fare le cose con la mano sinistra...Tu balli bene anche così. Mi dispiace per il tuo braccio, ma un pochino sono contenta. Andava tutto troppo bene. Mi auguro che tu guarisca ma questo inconveniente ci stava bene”. Guillermo Mariotto ha rincarato la dose: “Le vie del signore sono infinite se anche Garko si fa male". L’attore, sorpreso e infastidito dall’ironia mal soppesata dei giurati, ha sbottato: “Adesso si può dire, un vaff...ve lo meritate tutto”. Con una prova di carattere e resistenza Gabriel Garko vola alto e porta a casa 52 punti.