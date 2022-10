Francesco Chiofalo: Elenoire Ferruzzi ci ha provato con me

Francesco Fredella 25 ottobre 2022 a

"Elenoire Ferruzzi ci ha provato con me con apprezzamenti inequivocabili”: Chiofalo senza freni nel corso dell'ultima puntata di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. L'influencer, che conta milioni di followers, svela un particolare inaspettato. La Ferruzzi, concorrente del Gfvip, ci avrebbe provato con lui. Poi spara a zero contro la produzione. Chiofalo, a quanto pare, non è mai stato attenzionato dal Grande Fratello Vip. Come mai? Un mistero. "Si vede che ci sono personaggi migliori, che meritano più di me di stare di fronte alle telecamere – dice Io non so fare niente… Quando non ci saranno più queste persone, magari si ricorderanno di me!”.

Intanto, nel reality di Canale 5 c'è una sua ex: Antonella Fiordelisi. "Lei è una brava ragazza, non ho grandi cose da dire contro di lei. Uno dei motivi per i quali ci siamo lasciati è perché suo padre non mi accettava e sono sempre stato convinto che, se io avessi avuto un altro aspetto, le cose sarebbero andate diversamente. Al Grande Fratello Vip Antonella sta spiccando tanto perché il cast è un pochino anonimo… Con personaggi un po’ più forti come quelli dell’anno scorso, sarebbe rimasta nell’ombra. Come si dice… Nella terra dei ciechi, beato chi ha un occhio! Se ci fossi stato io là dentro, lei nemmeno si sarebbe vista, sarebbe stata semplicemente una comparsa”, continua. E con chi non andrebbe d'accordo se dovesse essere uno dei concorrenti? "Non sarei andato d’accordo con Antonino Spinalbese, l’ex di Belen. Fortunatamente nella mia vita quel poco che ho fatto, l’ho fatto con le mie forze e non perché sono l’ex di qualcuno", conclude.