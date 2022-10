Ballando con le stelle, “per chi lotta e per chi non ce l'ha fatta”. Tutti in lacrime per Rosanna Banfi

Valentina Bertoli 23 ottobre 2022 a

A “Ballando con le stelle” la vincitrice della serata è Rosanna Banfi. Non per il risultato ma a furor di popolo, la concorrente conquista tutti. Momenti di grandissima emozione per la performance dell'attrice, che ha sconfitto un tumore e da anni è testimonial della lotta contro la malattia. Carolyn Smith, presidente di giuria, avendo vissuto sulla sua pelle il terrore che nasce dalla diagnosi di un cancro, si commuove, l'abbraccia e ripesca la paletta con il 10 (che aveva consegnato a Milly Carlucci per essere meno buona con i voti). Tutti in lacrime e Sara Di Vaira singhiozza: “Oggi ho perso mio zio per lo stesso motivo”.

Il dance-show di Rai1 procede tra critiche, litigi e ripicche. Per fortuna, però, il programma riserva ancora molto spazio a chi vuole raccontare e raccontarsi. È successo a Rosanna Banfi, celebre attrice e conosciuto volto della tv. In un filmato, registrato in precedenza, Banfi ha spiegato che la coreografia della terza puntata sarebbe stata ispirata alla malattia che ha sconfitto anni fa. La battaglia contro il tumore ha segnato la sua vita, spingendola a diventare testimonial di Donne in Rosa e della Race for the Cure, la corsa benefica organizzata annualmente da Komen Italia.

Prima di scendere in pista con il suo partner e maestro Simone Casula, l’attrice ha anticipato tutto con un monologo toccante: “Per chi sta lottando e per chi non ce l'ha fatta”. L’esibizione ha scosso l'intera giuria. Carolyn Smith, che da sette lunghi anni sta combattendo contro un tumore al seno, è scoppiata in un pianto fragoroso ed è corsa ad abbracciare Rosanna Banfi. All'inizio della puntata, tra l'altro, Carolyn Smith aveva consegnato le palette con i voti 0, 7, 8, 9 e 10 a Milly Carlucci, dopo aver spiegato di voler dare solo giudizi dall'1 al 6. Ma dopo la performance dell’attrice, la giurata si è fatta riconsegnare dalla conduttrice la paletta con il 10. L'attrice, dopo l'emozionante coreografia, ha conquistato un notevole 47 complessivo.

Gli utenti sul web hanno apprezzato molto questo momento di tv: “Rosanna ha fatto emozionare tutta l’Italia, ma solo chi ha affrontato un tumore sa cosa significhi quella coreografia” oppure “Questi sono i messaggi che devono passare in tv”. Una serata calda, insomma. Milly Carlucci è poi intervenuta per capire che cosa stesse succedendo a Sara Di Varia, storica maestra del programma e da quest’anno commentatrice a bordo pista: “Sara, tesoro, che succede?”. La professionista, singhiozzando, ha risposto: “Proprio oggi ho perso mio zio per questo motivo. Questa coreografia è stata un colpo al cuore”.