Ballando Con Le Stelle, Biagiarelli sbotta e Selvaggia Lucarelli si infuria: Carlucci costretta a intervenire

Fuoco e fiamme a “Ballando con le stelle”, seguitissimo dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il programma che rovescia gli schemi e rivoluziona gli spazi non smette di regalare colpi di scena. Neanche il tempo di indossare le scarpette da ballo e i costumi, che la polemica fa da padrona sabato 22ottobre.

Lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli, concorrente e findanzato della giurata Selvaggia Lucarelli, finisce male. Ivan Zazzaroni non si trattiene: “Nessuno ti ha dato del c******e”. Tutti gettano fango sul compagno e Lucarelli sbotta: “Noi come i Ferragnez proprio no”. Alta tensione all’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly prova a recuperare ma dimentica di ascoltare il giudizio della tecnica Carolyn Smith.

La terza puntata della nuova edizione di “Ballando con le stelle” è partita con lo sprint. Pronte a riempire il dancefloor, le coppie della competizione di ballo più amata dagli italiani fanno passi da giganti. La giuria, temutissima, scalda l’atmosfera e non sotterra l’ascia di guerra. A finire di nuovo nel mirino dei commentatori è Lorenzo Biagiarelli, social-chef legato sentimentalmente a Selvaggia Lucarelli.

Si esibisce, insieme alla maestra Anastasia Kuzmina, in un paso doble sensuale ed ottiene ben 31 punti. Peccato, però, che, nonostante la riuscita performance, le critiche siano piovute a catinelle. Tutto è iniziato con lo sfogo del concorrente che, in seguito a ripetuti giudizi sarcastici sulla sua unione con la giornalista, ha esordito così: “Non voglio più accettare polemiche. Basta ca**ate. Così il ballo non c’è. Voglio che balliamo bene e arriviamo al sabato tranquilli. I malumori vanno lasciati fuori. Io non voglio essere il fidanzato di o il ballerino di”. Accogliendo sorridenti l’applauso del pubblico, la coppia in gara raggiunge il tavolo della giuria. Esordisce Ivan Zazzaroni che, contrariato, spiega: “Se c’è una persona che non dovrebbe fare un commento così, sei tu. Nessuno ti ha dato del c******e. Hai ballato molto bene, ma mi ha sorpreso questa tua irritazione”. Biagiarelli ha risposto senza pensarci su: “I nostri difetti sono sempre stati legati al fatto che ci sia un terzo incomodo”.

Fabio Canino ha provato a smorzare la tensione: “Loro sono un po’ come la coppia Fedez e Ferragni”. Come dice il famoso detto, non svegliare can che dorme. Selvaggia Lucarelli sbotta: “No, questo proprio no. Avevo detto che stavo zitta. Lorenzo vuole dimostrare chi è lui e ha ballato bene”. È intervenuta Sara Di Vaira, storica maestra del programma, facendo allusione a quanto accaduto nella puntata precedente: “Vuoi essere trattato come un altro concorrente, ma tratta anche tu la tua insegnante come fanno gli altri con i loro. Non si abbandona una maestra prima dell’inchino”. Biagiarelli ha ribattuto: “Hai mai visto un’insegnante sottolineare i difetti dell’allievo? Io non mi sono sentito protetto. Preferisco mandare a fanculo piuttosto che mandare giù il rospo”. Lucarelli, sorridendo, ha punzecchiato il compagno: “È un difetto di famiglia”. Rossella Erra, presidente dell’anti-giuria, ci è andata giù pesante: “Per fare gli interessi di Lorenzo, dovresti tacere”.

La padrona di casa Milly Carlucci interviene per riportare tutti all’ordine e congeda la coppia, ma dimentica di ascoltare il giudizio della tecnica Carolyn Smith. L’ex ballerina ha pesato le parole e poi si è indispettita: “Io non posso parlare? Avete rotto le scatole. Non mi frega chi è la tua fidanzata”. Anastasia Kuzmina, con gli occhi lucidi, ha chiarito la sua posizione: “Tutto questo mi dispiace. A Lorenzo questi teatrini non piacciono. Abbiamo toccato il fondo, spero che troveremo un punto di incontro”.