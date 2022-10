Le Iene, salta il bottone del vestito di Belen in diretta. La scollatura esplosiva

19 ottobre 2022 a

a

a

Piccolo incidente "esplosivo" nella puntata de Le Iene su Italia1 di martedì 18 ottobre. La showgirl argentina, conduttrice del programma insieme a Teo Mammuccari, è stata protagonista di un fuoriprogramma hot che non è sfuggito ai telespettatori, soprattutto maschili.

A Belen è partito letteralmente il bottone #leiene pic.twitter.com/1hsLRi8udC — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) October 18, 2022

La conduttrice, indossava un abito di pelle viola molto stretto sul seno. Quando Mammucari le chiede di ripetere in favore di camera il passo di danza, Belen allarga le braccia e improvvisamente salta il bottone facendo così aprire l'abito. Sotto il vestito Rodriguez non aveva il reggiseno: oltre l'esplosiva scollatura non si è visto nulla perché la showgirl si è prontamente coperta. L'imbarazzo è stato superato con una risata. "Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti", ha detto Belen che per gli ultimi minuti di show si è tenuta il vestito chiuso con le mani.