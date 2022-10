Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più: amore a gonfie vele e prima foto insieme

Alice Antico 19 ottobre 2022 a

Elodie e Andrea Iannone ormai non si nascondono più e sono ufficialmente una coppia. I due si frequentano dall’estate 2022, ma hanno sempre preferito evitare di sbilanciarsi sulla natura del loro rapporto. “Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Lui è un grande corteggiatore” – aveva detto la cantante a metà settembre a Silvia Toffanin, ospite di “Verissimo”. Ora, però, la situazione sembra essersi evoluta in positivo e su Instagram è arrivata la loro prima foto insieme. I due appaiono abbracciati, mentre lui le dà un bacio sulla fronte. A pubblicare l’immagine è stata proprio la cantante, ma anche Iannone l’ha poi condivisa sul suo profilo. Lo sguardo di Elodie, che aveva rivelato tempo fa di essere ancora innamorata del suo ex Marracash, sembra essere più dolce del solito, a conferma di come stare con il pilota la stia portando ad una ‘rinascita’. Tra i due cantanti Elodie e Marra si sono comunque mantenuti buoni rapporti, anzi, lei aveva sottolineato che il rapper sarà sempre "La persona che amerò di più in tutta la mia vita”. Non solo, in quell’occasione l’ex concorrente di ‘Amici’ aveva sottolineato che il paragone tra Marracash e il suo “prossimo fidanzato” sarebbe stato inevitabile.

Almeno per ora, però, Iannone sembra stia riuscendo nell’intento di farle dimenticare il passato. È certamente prematuro fare proclami su questa storia d’amore, anche se tutto sembra procedere nel modo migliore, come ha confermato la stessa Elodie a “Domenica In”, ospite di Mara Venier: “Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale...Di un uomo mi affascina la genuinità e Andrea è così”. Anche Iannone, dal canto suo, può finalmente mettersi alle spalle il suo ultimo rapporto importante, quello vissuto con Belen Rodriguez, che ha nel frattempo ritrovato la serenità al fianco del suo ex Stefano De Martino.