“Ho una malformazione alle corde vocali”. Maneskin, la rivelazione di Damiano David

Hanno vinto tutto. Hanno conquistato il mondo. Hanno portato il rock ovunque. I Måneskin hanno appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come 'New Artist Of The Year', 'Favorite Rock Artist', 'Favorite Pop Duo or Group' e 'Favorite Rock Song' con 'Beggin', due nomination agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle categorie 'Best Rock' e 'Best Italian Artist'. Sono tornati in Italia e si sono raccontati in radivisione su RTL 102.5 a W l'Italia con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Stefania Iodice. "Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa": racconta la band che ha conquistato Sanremo e poi l'Eurovision. Arrivano tantissimi messaggi per i Måneskin . Damiano, il frontman del gruppo, racconta: "Le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”.

I Maneskin torneranno presto a cantare in italiano, assicurano nel corso dell'intervista su RTL 102.5. Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo 'The Loneliest', entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo. I Måneskin annunciano due speciali date negli stadi: all’Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023. Tantissimi i loro successi. Ma che fine ha fatto Marlena? Victoria, Damiano, Thomas e Ethan scherzano così: "E' il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all'altra”. Poi, in radiovisione su RTL 102.5, spunta un dettaglio su come si sono conosciuti Victoria e Thomas. Operazione rewind in radiovisione. "Alle medie eravamo diversi. Sempre insieme. Lui non vuole che racconto questa cosa, lui è entrato in classe ed ha detto: "Chi vuole comprare un coniglio?" Faceva già business".

Ma cosa mangiano i Måneskin durante i concerti? “Lasagna. Hambuger”, dice Thomas. “Prima di salire sul palco cose leggere”, puntualizza Damiano. “La pizza sempre”, aggiunge Victoria. Intanto, il gruppo più forte al mondo in vetta alle classifiche radiofoniche con il successo mondiale 'Supermodel' che conta oggi 170 milioni di stream a livello globale, sta vivendo un anno davvero unico. Ricco di successi. Nel 2022 sono stati protagonisti di spettacoli sold out: al Circo Massimo di Roma oltre 70.000 presenze. Poi altri appuntamenti: 'Pinkpop' (Paesi Bassi), 'Rock am Ring' (Germania), 'Summer Sonic' (Giappone). Per Damiano l’ultimo video – girato in Brianza – pare che sia stato abbastanza rischioso. “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”, conclude il frontman del gruppo.