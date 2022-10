Marco Bellavia svela i retroscena sulla fine dell'amore con Paola Barale

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

"Avremmo dovuto sposarci poi lei ha scelto Gianni Sperti": Marco Bellavia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, vuota il sacco in un'intervista scoop al settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini.

“Lei lavorava a La Ruota Della Fortuna, io a Bim Bum Bam. Eravamo belli - dice l'ex conduttore della tv dei ragazzi - Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una Harley-Davidson. Poi ha sposato Gianni Sperti".

"Chi mi ha salvato la vita". Il retroscena di Marco Bellavia

Ma Bellavia in quegli anni era molto forte. Poi è scomparso dai radar della televisione. “In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di Love Me Licia non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come Eros Ramazzotti, come Gianni Morandi", dice ancora. "Con i Bee Hive (il gruppo musicale del telefilm, ndr) riempivamo i palazzetti. Sono andato al concerto degli Spandau Ballet e, quando alcune ragazze mi hanno riconosciuto, è partito un boato: sono dovuti intervenire i poliziotti per portarmi al sicuro, è successo il finimondo”.

Paola Barale e Marco Bellavia sono stati fidanzati per diversi mesi. E nel 2019, ospite da Caterina Balivo a "Vieni Da Me", disse: “Le storie finiscono, è normale. Lasciai la moto a casa sua e lei mi fece uno scherzetto. Quando ci siamo lasciati io sono andato a cercare un altro appartamento in un’altra zona di Milano. Prima noi vivevamo insieme. Eravamo piccoli ma in un certo senso già grandi. Io non avevo posto per la moto e quindi la lasciai a casa sua. Quindi dovevo cercarmi un’altra casa. Paola era amica di Gianni e dopo di me decise di stare in casa con lui. Lei fece un filmino con Gianni Sperti, con cui all’epoca divideva l’appartamento e che era ancora solo un amico e mi ha preso in giro per mesi, poi ho recuperato la moto”. Per adesso nessuna replica da parte della Barale.