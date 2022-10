Ligabue negli stadi a Roma e MIlano. Quando parte la prevendita dei biglietti

07 ottobre 2022 a

a

a

Ligabue riparte di slancio. Non è ancora terminato il giro di concerti del 2022, ma il rocker di Correggio è già pronto ad annunciare due grandi eventi in programma la prossima estete a Milano e Roma. Ligabue si esibirà il 5 luglio a San Siro e il 14 luglio all'Olimpico di Roma. Dopo aver fatto "ballare sul mondo" oltre 100.000 persone alla RCF Arena - Campovolo di Reggio Emilia lo scorso giugno con l’evento "30 anni in un giorno" e aver "urlato contro il cielo" di Verona durante le 7 date sold out all’Arena, Luciano Ligabue si prepara a tornare protagonista negli stadi. Ed è già partita la caccia ai biglietti per i concerti negli stadi, prodotti e organizzati da Friends&Partners e Riservarossa, che saranno disponibili in prevendita dalle 11 di sabato 8 ottobre su Ticketone, Ticketmaster e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al "Bar Mario", invece, i biglietti sono già in prevendita.

Video su questo argomento Ligabue supera l'esame di romanesco. Come canta la società dei magnaccioni Carlo Antini

Prima degli stadi, però, Ligabue si prepara ad affrontare gli ultimi appuntamenti live di quest’anno che lo vedranno protagonista in Europa: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, 30 ottobre al Bataclan di Parigi e 31 ottobre al 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra. "Non cambierei questa vita con nessun’altra" è l’ultimo brano di Ligabue, attualmente in rotazione radiofonica e accompagnato da un video, diretto dallo stesso Liga insieme a Riccardo Guernieri. È, inoltre, disponibile in libreria e negli store digitali "Una storia", l’autobiografia in cui, per la prima volta, Ligabue racconta la sua storia, quella più intima, personale e familiare e ne fa un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta a oggi. Èd è stato pubblicato da poco anche "Ligabue, I testi - Le storie delle canzoni", libro a cura di Corrado Minervini che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni e i testi scritti e interpretati da Luciano Ligabue; una sorta di diario di bordo in continuo aggiornamento, redatto con il contributo dell’autore e le note tecniche dei suoi musicisti, che si muove agile lungo trent’anni di musica e parole svelando aneddoti originali e storie segrete.