Verissimo, “mi ha fatto piangere”. Loredana Bertè sulla canzone di Luciano Ligabue: “Ero ingenua e non ho denunciato”

Loredana Bertè e Luciano Ligabue, un connubio che ha portato alla canzone “Ho smesso di tacere”. Nella puntata del 13 novembre di Verissimo, programma di Canale5 del sabato condotto da Silvia Toffanin, è stata ospite la famosa cantante, che ha elogiato il collega per il brano che le ha scritto: “Ligabue mi ha regalato una perla di canzone contro la violenza sulle donne. Tutto è nato dopo la mia intervista qui da te, quando l’ha vista è rimasto così basito che mi ha mandato immediatamente il suo brano. E’ un uomo strepitoso, aperto alle emozioni ed attento alle donne, ad avercene tanti così. Quando l’ho ricevuta e l’ho sento per la prima volta ho pianto perché mi ci sono ritrovata. Ho avuto un flashback: ero adolescente, ero ingenua e non ho denunciato. Ho poi trovato il coraggio di farlo in questa trasmissione”.

La Bertè ha poi confessato alla Toffanin di aver avuto molte delusioni nel corso della sua carriera: “La canzone parla della solitudine dell’artista, quando ci si trova da soli come accaduto a me. Quando finisci sul palco vai in albergo o a casa e sei sola e aspetti di tornarci per dare sentirti viva e utile. Il mondo dello spettacolo mi ha voltato le spalle, quando sono andata a vivere in Svezia e sono tornata mi dicevano di lasciare spazio alle altre. La cosa che mi ha ferito di più però è stato vender piangere Mimì quando venire rifiutata in qualche show. Questa vita è un massacro ma le sconfitte servono a farti crescere, a sbagliare di meno o farlo in modo più positivo. Ora non ascolto nessuno, i giudizio di nessuno, faccio quello che mi pare. Magari non andrò in paradiso…”.

“Mi manca disperatamente, ogni giorno - ha detto la Bertè sulla sorella Mia Martini -. Quando sono tornata dalla Svezia mi dicevano 'questa str***a cosa vuole? Perché non lascia spazio alle altre?'. Una cosa inaccettabile. Tutti i miei dolori li ho trasformati in punti di forza e adesso me ne sbatto di quello che mi dicono”.

