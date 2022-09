Arisa, chi è il nuovo fidanzato: beccata così. La bomba di "Oggi"

Alice Antico 30 settembre 2022 a

Nuovi "rumors" in questi giorni riguardo la situazione sentimentale di Arisa. La cantante, adesso insegnante di canto ad “Amici di Maria De Filippi”, torna a far parlare di se e della sua vita sentimentale. Secondo la rivista “Oggi”, infatti, Arisa avrebbe nuovamente trovato l’amore. Lei, però, dopo la fine della relazione con Vito Coppola, ha sempre detto di essere single. Tuttavia, secondo Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, la cantante sarebbe ancora fidanzata con il ballerino: sarebbe lui la persona alla quale Arisa è ancora oggi “profondamente legata”.

Il giornalista ha scritto che Arisa è “innamorata” del danzatore, il quale ricambierebbe il sentimento. Dandolo ha spiegato anche che persone vicine ad Arisa gli hanno riferito che lei e Coppola non si sarebbero mai lasciati e che quindi, tuttora, si starebbero frequentando. Perciò, stando a questa indiscrezione, la loro storia, nata a “Ballando con le Stelle”, dove i due hanno trionfato nella scorsa edizione, non si sarebbe mai conclusa. Allora perché i diretti interessati continuerebbero a sostenere il contrario? Questo non è chiaro. Arisa e Vito, comunque, non hanno mai detto di essere fidanzati, spiegando in diverse interviste televisive e sui magazine di avere un rapporto particolare, senza apporre nessun tipo di etichetta. Nonostante il loro desiderio di non categorizzare questo rapporto, però, nei mesi scorsi i due sono apparsi come una coppia agli occhi di tutti. E adesso, stando a quanto riportato da Dandolo, pare che la coppia non si sia sfasciata e che i due stiano ancora insieme. Non resta che attendere un intervento da parte dei diretti interessati su queste indiscrezioni.