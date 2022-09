Arisa, concerto annullato. E l'annuncio spaventa i fan: "Problemi di salute"

Alice Antico 01 settembre 2022 a

a

a

Il 14 giugno è iniziato il tour di Arisa, “Ero Romantica Little Summer Tour”, in giro per l'Italia: purtroppo, però, un problema di salute ha costretto la cantante a fermarsi per qualche giorno. Con una nota ufficiale condivisa dalla pagina “International Music and Arts”, che si occupa della produzione e organizzazione dell’evento, e poi anche con alcune Instagram stories della stessa Arisa, è stato comunicato che l'evento a Velletri, in provincia di Roma e in programma per il 2 settembre in piazza Cairoli, verrà annullato.

"L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”, si legge. La pro loco di Velletri sul proprio profilo Facebook parla addirittura di un intervento chirurgico al quale la cantante si sarebbe sottoposta, o si dovrebbe sottoporre.