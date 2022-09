Amici 2022, Ornella Vanoni spiazza Arisa: “Ti prego”. E la cantante non fiata

Alice Antico 26 settembre 2022 a

Nella puntata di ieri, domenica 25 settembre, di “Amici di Maria De Filippi”, c'è stata un ospite d’onore: si tratta di Ornella Vanoni. Il suo compito è stato quello di giudicare una gara di interpretazione degli allievi di canto. La Vanoni è stata accolta con un applauso lunghissimo e poi le hanno intonato la canzone di compleanno per farle gli auguri poiché, lo scorso giovedì, la cantante ha spento ben 88 candeline e le sono giunti gli auguri da ogni parte in televisione. Insieme a Lorella Cuccarini, che ha intonato per lei “Tanti auguri a te..”, anche il pubblico di “Amici” in studio si è unito al coro.

Ornella è ormai famosa anche, e soprattutto, per la sua imprevedibilità in televisione… e questo è successo anche nel programma di Maria De Filippi. In alcuni casi ha un po’ perso di vista l’obiettivo, ma nessuno si è permesso di dirle nulla: la gara infatti era fondata sull’interpretazione, ma lei ad alcuni allievi ha dato il voto in base alla voce e all’intonazione. Per di più, quando Ornella non era particolarmente impressionata da un cantante, non si esprimeva più di tanto, ma dava solo il voto. Quando ha dovuto giudicare Wax, per esempio, si è nascosta dietro l’intervento di Rudy Zerbi, ‘incolpando, in un certo senso, lui e il suo rimprovero, per giustificare il suo 7. Ma non è tutto qui, perché già nei primi momenti in studio la Vanoni si è lasciata andare, come suo solito.

Chiacchierando con Maria De Filippi dopo il suo ingresso, infatti, ha improvvisamente cambiato discorso. Mentre parlava degli anni che ha compiuto si è concentrata sulla collana di Maria e ha detto: “Che bel brillante, te lo ha regalato tuo marito?”. La conduttrice non ha detto se era o non era un regalo di Maurizio Costanzo. Il brillante di Maria De Filippi che tanto è piaciuto a Ornella Vanoni ha però un significato: “Lo porto da anni, è il mio portafortuna”. Durante lo svolgimento della puntata, poi, in particolare durante la gara degli allievi di canto, è intervenuta Arisa per parlare di un suo alunno. Alla Vanoni interessava ben poco, però, della gara in quel momento. A lei interessava soltanto bacchettare Arisa per i suoi capelli: “Stai bene così? Vuoi stare così almeno sei mesi? Ti pregherei di restare così per un po”- le ha detto, per di più dopo che Arisa si era mostrata amorevole verso di lei, osannandola pubblicamente. Chissà se Arisa seguirà il consiglio della Vanoni: certo è, però, che Ornella deve sempre farsi riconoscere in tv.