Eros Ramazotti e Michelle Hunziker diventano nonni: Aurora è incinta. La dedica più dolce

Aurora Ramazzotti conferma: “Sì, sono incinta”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta il primo bebè dal fidanzato Goffredo Cerza. Le indiscrezioni sulla gravidanza si sono rincorse per diverse settimane, ma solo pochi giorni fa Aurora ne ha dato l’annuncio ufficiale per mezzo di un video social molto ironico e divertente, come è nel suo stile. Poi ha scritto a corredo: “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”. In pochi secondi la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ripercorre il gossip che l’ha inseguita in questi anni. Spesso le veniva affibbiata una gravidanza e lei doveva sempre smentire ad amici, parenti o sui social. “Aurora sei incinta?” le chiedono la nonna, la mamma, l’amico. Ma soltanto ora può finalmente dire "Sì sono incinta" e godersi questa maternità. La Ramazzotti ha scelto un modo insolito e ironico per comunicare ufficialmente la sua dolce attesa. Niente messaggi sdolcinati e pancioni nudi, ma solo tante risate e una certezza: “Guarda che tette giganti che ho, amore, mai nella vita, sono giganti, goditele” - dice rivolgendosi al fidanzato Goffredo che le porta il pranzo a letto, cercando di soddisfare le sue prime voglie.

Così Eros Ramazzotti, oltre ad essere un papà innamorato, si appresta anche a diventare un super nonno; ed ha scelto proprio il palco per gridare la sua emozione per il nipotino o la nipotina in arrivo. Infatti, durante il suo concerto all’Arena di Verona di qualche giorno fa, Eros ha voluto rivolgere una dedica speciale alla figlia: “Mi fai diventare nonno – ha detto –. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina [...] L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo”. Aurora, che aveva ufficializzato la notizia sui social esattamente qualche ora prima, era seduta in prima fila e lo osservava con occhi lucidi e con sguardo dolce.