Verissimo, Pio e Amedeo fanno arrossire Silvia Toffanin

L’ironia tagliente e fuori controllo di Pio e Amedeo, duo comico seguitissimo dal pubblico italiano, ha colpito ancora. Questa volta a finire in trappola è stata Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, programma televisivo della fascia pomeridiana di Canale 5. Ospiti in studio per presentare la nuova stagione di Emigratis, un insieme di sketch divertenti in onda dal prossimo mercoledì, i due comici non si sono lasciati scappare l’opportunità di punzecchiare la padrona di casa. Poi Amedeo ha calcato la mano: “Non facevo niente e ora mi pagano pure. Tuo marito ti leva i soldi per pagare me”. Cala il gelo e le risate della Toffanin non coprono l’imbarazzo.

Tutto è successo nel corso della puntata di sabato 24 settembre. La coppia comica, che ha raggiunto il successo grazie a un umorismo sferzante, ospite in studio per annunciare il ritorno di Emigratis, ha fatto pelo e contropelo alla Toffanin e al compagno, Pier Silvio Berlusconi. Ha esordito Amedeo che, senza tanti peli sulla lingua, ha lanciato una battuta mordace: “Tu ne intervisti tanti del mondo dello spettacolo che dicono lo "stress". Noi non facciamo niente, siamo miracolati. La povera gente che lavora, quelli lavorano davvero, lì c’è lo stress...”.

La conduttrice ha mantenuto la calma e ha dichiarato di essere d’accordo con il suo interlocutore. Poi il comico ha continuato e la tensione è diventata tangibile: “Non facevo niente, e ora mi pagano pure, pensa. Mi paga tuo marito”. L’allusione al compagno della Toffanin, Pier Silvio Berlusconi, ha reso lo scherzo di cattivo gusto e l’aria un po’ pesante. Si è allora intromesso Pio, rincarando la dose: “Leva i soldi a te per darli a me, incredibile!”. Silvia Toffanin ha cercato di uscire dal momento di imbarazzo abbandonandosi a una risata e chiedendo di mostrare al pubblico un’anteprima del programma. Amedeo, scatenatissimo, ha sferrato il colpo finale e non ha pesato le parole: “Sei la proprietaria, tu puoi fare quello che vuoi. Il presidente (Berlusconi, ndr) sta facendo un percorso con lo Xanax, perché mandare questa roba in prima serata è una follia”.