Anastacia, rinviati gli ultimi concerti in Italia. "Consiglio dei medici", cosa succede alla cantante

24 settembre 2022 a

a

a

Deve far riposare la voce e pertanto i concerti di Anastacia previsti nei prossimi giorni sono stati rinviati. La vantante è stata consigliata dal suo medico e. così l’artista ha dovuto posticipare le restanti tre date del suo tour italiano: quella di Catania prevista questa sera, quella a Firenze del 26 settembre e quella a Bassano Del Grappa il 27 settembre. Gli spettacoli verranno riprogrammati "per il mese di novembre e a breve ci sarà un annuncio con maggiori dettagli", informa l’organizzazione del tour. Tutti i biglietti per le date originali saranno validi per gli spettacoli riprogrammati. "Ci scusiamo per l’inconveniente. Anastacia apprezza il supporto di tutti e non vede l’ora di tornare on the road", concludono gli organizzatori.

Su Instragram dove è stato diffuso il comunicato tanti fan hanno augurato alla cantante di riprendersi presto di recuperare velocemente. Il tour italiani della cantante fino a ieri era stato un verro e proprio successo A Milano Anastacia aveva anche ospitato sul palco Noemi e Cristiano Malgioglio.