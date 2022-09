Verissimo, l'intervista a Gabriel Garko con Silvia Toffanin finisce in polemica

18 settembre 2022 a

a

a

Torna "Verissimo" su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva e, tra gli ospiti della prima puntata, Silvia Toffanin ha intervistato anche Gabriel Garko. L’attore ha parlato della sua carriera, ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni ma si è anche sfogato raccontando gli eventi dolorosi che hanno segnato la sua vita come i due incidenti, tra cui l’esplosione nella villa di Sanremo che lo ospitava per il Festival nell’edizione del 2016. “Ho sempre odiato due cose nei miei pensieri - ha raccontato alla conduttrice - non soffro di claustrofobia, ma in una situazione stretta non ci sto bene, perché lì sono stato bloccato dai muri caduti addosso. E poi ho avuto paura di essere bruciato vivo“. Poi ha ribadito il coming out che tanto aveva fatto discutere e ci ha tenuto a precisare di essere attualmente single spiegando che prima di stare bene con gli altri si “deve imparare a stare bene con se stessi”. Dunque con Matia, 27 anni, la storia sarebbe ormai solo un ricordo.

Il giorno dopo l'ospitata però sui social è esplosa la polemica contro trasmissione e attore. “Gabriel ogni anno l’ospitata a Verissimo te la fa”, hanno denunciato i telespettatori. "Sempre gli stessi personaggi che raccontano la stessa roba" hanno commentato puntando anche il dito contro i ritocchini evidente a cui sarebbe ricorso Garko: “Assomiglia sempre di più a Eva Grimaldi o è una mia impressione?”. Una valanga di polemiche che ha travolto anche il rotocalco televisivo appena ricominciato.