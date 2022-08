Totti-Blasi, Ilary da Silvia Toffanin per svelare la verità. Il dettaglio nello spot di Verissimo

26 agosto 2022 a

a

a

Ilary Blasi presto a Verissimo da Silvia Toffanin. È da tutta l'estate che circola l'indiscrezione secondo cui la Blasi sarà ospite del salotto di Verissimo dove racconterà la sua verità sulla separazione da Francesco Totti. Un'intervista bomba, che tutta Italia e in particolare tutto il mondo del gossip sta aspettando. Sul sito di Dagospia, che aveva rivelato l'imminente separazione, viene riportata l'ultima indiscrezione che confermerebbe la partecipazione al programma.

Un accordo segreto tra Totti e Noemi. Ecco qual è

"Ilary Blasi sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo: il volto dell’ormai ex moglie di Francesco Totti compare infatti nello spot promozionale del programma di Canale 5" si legge sul sito di Dagospia che riporta la notizia del sito leggo.it. Il dettaglio nello spot quindi confermerebbe come la Blasi parteciperà alla prossima edizione del programma che andrà in onda su Canale 5 il 17 settembre. La Blasi e la Toffanin sono molto amiche, hanno iniziato la loro carriera insieme e sono molto legate. L'ultima volta che la Blasi era stata ospite di Verissimo aveva smentito tutti i rumors sulla sua imminente separazione. Questa volta, invece, potrà raccontare la sua verità.