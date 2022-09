Veronica Peparini fuori da Amici. Il messaggio di Andreas Muller

Alice Antico 20 settembre 2022 a

La nuova edizione di Amici ha portato con sé una piccola ondata di novità: Veronica Peparini dopo quasi 10 anni ha lasciato il banco degli insegnanti per lasciare il posto a Emanuel Lo. La conferma era già arrivata, in realtà, dalla stessa coreografa che si è lasciata andare nel corso di una video intervista con Lorella Cuccarini. La sua esperienza ad “Amici” si è conclusa dopo quasi 10 anni dal suo ingresso nel cast del programma.

La prima edizione che ha visto Veronica Peparini entrare nella scuola è stata quella del 2013 e da allora ha avuto modo di lavorare al fianco del fratello Giuliano Peparini che, fino a pochi anni prima, è stato direttore artistico del programma. “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante”, spiega Veronica, mettendo un punto al suo percorso professionale nel talent show di Maria De Filippi. “Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti [...] Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché “Amici” è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto “Amici” penso che si possa fare tutto”, ha affermato.

Oggi che è iniziato un nuovo capitolo del talent show, è impossibile per lei non sentire la mancanza di quello studio di cui ha fatto parte a lungo. A dedicarle parole incoraggianti il suo fidanzato ed ex allievo Andreas Muller: “Ti scrivo pubblicamente perché so cosa provi - dice - Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un’identità: stilistica e umana [...] Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac*lo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)”. Queste le parole di Andreas, chiaramente preso dallo sconforto di non avere più la sua compagna nel programma. Poi il consiglio di continuare ad esprimersi con la danza e con il sorriso: "Continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore".

Per concludere, Andreas spiega il motivo delle sue parole, rese pubbliche per incoraggiarla ancora di più perché: “Immagino le tue sensazioni oggi che per la prima volta dopo quasi 10 anni non ti trovi in studio, al tavolo degli insegnanti di Amici”, ha scritto. Il ballerino ed ex allievo sarà sempre pronto a sostenerla, come si legge nel lungo messaggio: "Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il “cambiamento” nella vita può solamente portarci a esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare".