Luigi Strangis, chi è il 20enne di Lamezia Terme che ha trionfato ad Amici 21

È Luigi Strangis il vincitore della ventunesima edizione di 'Amici’ di Maria De Filippi. Il ventenne di Lamezia Terme (Catanzaro) trionfa nella finalissima contro il ballerino Michele Esposito, dopo una serie di sfide ricche ed emozionanti. Ma conosciamolo meglio. Luigi vive con i genitori e suo fratello, è appassionato di musica fin da piccolo, frequenta il liceo Musicale Tommaso Campanella e studia chitarra e teoria musicale. Artista duttile e poli-strumentale, egli però non ha mai preso lezioni di canto.

Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. È entrato nella scuola di 'Amici' a settembre 2021, durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail. Durante il suo percorso nella scuola ha pubblicato gli inediti “Muro” e “Partirò Da Zero”, prodotti entrambi da Michele Canova. Enrico Nigiotti gli ha regalato il brano “Tondo”, prodotto da Katoo. Infine, è arrivata “Tienimi stanotte”, pezzo prodotto dallo stesso Luigi e Gabriele Cannarozzo, con il quale il giovane cantante ha vinto il ‘Premio Tim delle radio’.

Luigi vince Amici 21, quanti soldi porta a casa il cantante

Apprezzato anche dalla giuria del serale di ‘Amici’, Luigi in questi mesi è cresciuto molto sotto la guida del suo professore Rudy Zerbi. All'inizio della sua avventura ad 'Amici', Luigi e la ballerina classica Carola Puddu hanno stretto un’amicizia che sembrava stesse per sfociare in amore. Quando, qualche settimana fa, Carola è stata eliminata dal programma, in casetta ha chiesto di poter stare da sola con Luigi e, abbracciandolo, gli ha detto: “Vinci”. Il “Ci provo” del cantante è oggi diventato realtà e Carola ha postato su Instagram proprio il frame del momento in cui, prima di uscire, lo abbracciava, chiedendogli di vincere.

La serata della finale è iniziata con un in bocca al lupo di Maria De Filippi ad ogni artista in gara. “In bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l’amore, la gioia, le passioni e anche la rabbia. In bocca al lupo per la tua passione per la musica e per i tuoi strumenti”, dice la presentatrice a Luigi. Il ventenne calabrese è riuscito a conquistare la coppa ed il premio del valore di 150mila euro, battendo prima gli altri cantanti in gara e poi, nel duello finale, il ballerino Michele. "Ringrazio tutta la mia famiglia – ha commentato emozionatissimo con in mano la gigantesca coppa d’oro– è grazie a loro che sono venuto qui. E te, Maria, oggi sto bene e se sto bene è grazie a te".

