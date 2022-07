Arisa torna ad Amici, chi perde il posto di prof. Arrivi e partenze nella nuova edizione del talent show

Alice Antico 24 luglio 2022 a

a

a

A settembre torna, su canale 5, l'amata trasmissione “Amici”, che sarà condotta da Maria De Filippi, come ogni anno. Ballerini e cantanti si sfideranno per mesi fino alla fase serale, nella quale verrà designato il vincitore. “Amici”, oltre al daytime pomeridiano, tornerà con la puntata speciale della domenica pomeriggio. Nello specifico, il talent verrà trasmesso dalle 14:00 alle 16:30 per lasciare poi spazio a “Verissimo”.

A tal proposito, già ci si chiede quali professori lasceranno Amici; l’unica cosa certa al momento è che Alessandra Celentano è stata confermata. Stando alle ultime indiscrezioni, poi, pare che nel cast dei professori di canto torni l'amatissima Arisa che, dopo “Il Cantante mascherato” e “Ballando con le stelle”, sarebbe quindi pronta a tornare ad “Amici”.

x 1 / 3

Nella scorsa stagione Arisa ha partecipato, vincendo, a “Ballando con le stelle”, il talent di Milly Carlucci e ha fatto parte della giuria de “Il cantante mascherato”, il programma di RAI 1, condotto sempre dalla Carlucci. Ora sembra che la cantante sia pronta a tornare a Mediaset alla corte di Maria De Filippi, nemica storica, televisivamente parlando, proprio di Milly. "La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent show di Maria De Filippi", si legge su TvBlog.

Arisa sconvolge i fan: com'è diventata per lanciare il nuovo brano

L'ipotesi del ritorno di Arisa ad “Amici” suscita una serie di interrogativi a cui nessuno sa ancora dare una risposta certa. Al momento, non si sa ancora quale professore andrà a sostituire Arisa, ma non si esclude che essa possa prendere il posto di Anna Pettinelli, forse vicina all'addio al talent. Oppure, la De Filippi potrebbe decidere di portare a quattro i numeri dei professori di canto, affiancando la cantante a Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Ad ogni modo, nelle scorse ore molti hanno parlato di un addio della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, indiscrezioni mai smentite dall'interessata.

L'arrivo di Arisa potrebbe preludere anche il ritorno della Cuccarini dietro la cattedra di insegnate di ballo con l'addio di uno tra Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Ma, come già detto, si tratta di mere supposizioni: i prossimi giorni serviranno a fare chiarezza.