Festa del cinema di Roma, Newman e Woodward insieme nella foto ufficiale

Paul Newman e Joanne Woodward sono i protagonisti dell’immagine ufficiale della diciassettesima edizione della Festa del Cinema, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale. La celebre coppia, una delle più amate e iconiche della storia del cinema, è ritratta nel proprio appartamento newyorkese presso il Greenwich Village, all’inizio degli anni ’60. La Festa del Cinema renderà, inoltre, omaggio a Paul Newman e Joanne Woodward con la presentazione di "The Last Movie Stars" di Ethan Hawke, una docu-serie di sei puntate che ripercorre la vita e la carriera dei due grandi artisti, visibile prossimamente su Sky.

Paul Newman e Joanne Woodward saranno, infine, al centro di un’ampia retrospettiva, a cura di Mario Sesti. I quindici titoli in programma mostreranno al pubblico i principali successi della coppia, da "La donna dai tre volti", che valse a Woodward il premio Oscar, a "Lo spaccone" e "Hud il selvaggio" che fecero conoscere Newman a livello globale; dai film che li hanno visti recitare sullo stesso set, come "La lunga estate calda" e "Missili in giardino", fino alle pellicole dirette da Newman e interpretate da Woodward, come "La prima volta" di Jennifer e "Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda".