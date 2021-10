Sangiovanni e Madame, intesa perfetta. Il look alla Festa del Cinema lascia tutti a bocca aperta

Giorgia Peretti 24 ottobre 2021 a

Sangiovanni sfila con Madame sul red carpet del "Roma Film Fest" e lascia tutti a bocca aperta sfoggiando un outfit che rompe con i tradizionali modelli di genere. Il cantante vicentino, ex finalista di Amici 20, continua a stupire con i suoi outfit eccentrici e singolari, aggiudicandosi, a detta di molti sui social, il ruolo di “nuova icona di stile”. Nei giorni scorsi Giovanni Pietro Damian, nome al secolo di Sangiovanni, ha sfilato per la prima volta sul tappeto rosso con look particolare per lanciare un messaggio sociale. La giovane star, divenuta famosa al grande pubblico con il tormentone estivo “Malibù”, è stato invitato alla manifestazione cinematografica per la presentazione del documentario su Caterina Caselli, dal titolo “Una vita, cento vite”.

Per questa occasione Sangiovanni non ha voluto rinunciare allo smoking, questa volta però, rivisitato. Oltre alla canonica camicia bianca sotto un’elegante giacca nera, infatti, il cantante ha deciso di sostituire i pantaloni con una lunga gonna nera del brand Barrow. Per finire un paio di stivali neri dal taglio ingombrante. Infine, il “Must Have” degli accessori di ‘Sangio’: lo smalto sulle unghie, questa volta di colore blu accesso che spezza la serietà del look total black. Sotto la camicia poi si intravedevano due collanine: una con le perline colorate, un'altra con i ciondoli a forma di lettera: secondo i fan compongono il nome ‘Giulia’, un omaggio a Giulia Stabile vincitrice della scorsa edizione del talent show, con la quale è nata una storia d’amore. Un outfit che ha attirato non solo la lunga schiera di fotografi presenti all’evento ma che ha conquistato in molti sul web che lo hanno definito “un’icona di stile genderless”.

In effetti, per Sangiovanni i look stravaganti e fuori le righe non sono una novità. Per avere qualche altro esempio basta tornare indietro di qualche mese per ricordare i suoi abbinamenti colorati e fuori le righe negli studi di Amici. Durante le performances del serale, il cantante ha mostrato dei look molto particolari per lanciare un messaggio di inclusione: al di là del genere, ciascuno può indossare ciò che lo fa sentire bene. Il cantante, infatti, si è speso vestito di rosa o si è mostrato con lo smalto sulle unghie, sdoganando elementi tipicamente femminili per dare voce ed espressione della propria personalità.

