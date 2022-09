Maneskin a valanga, Victoria De Angelis conquista anche il Cile

Alice Antico 16 settembre 2022 a

a

a

Il tour dei Maneskin prosegue, questa volta in Sudamerica, partendo dal Brasile. A Rio, la band ha aperto il concerto per i Guns N' Roses all'interno del Rock in Rio: “Uno dei festival a cui volevamo partecipare di più", ha detto la bassista Victoria de Angelis in un'intervista tv. Proprio Victoria è stata protagonista di questo tour sudamericano, in particolare per la tappa cilena, dove ha ricevuto dediche affettuose da parte dei fan che l’hanno addirittura invitata a uscire; la bassista romana dunque ha fatto letteralmente impazzire il pubblico alla Movistar Arena di Santiago del Cile. La giovanissima Victoria non ha avuto paura a mescolarsi con il pubblico e ha suonato anche tra i suoi fan. Vestito nero trasparente e stivali, la rocker viene definita “mi diosa” (“Mia dea”) da un ammiratore che la tagga in una storia. Un’ammiratrice cilena - che si è scatenata in un ballo sexy con la musicista - le ha invece scritto un civettuolo: “Prendiamo un drink qualche volta”. Poi tutta una pioggia di cuoricini neri, colore prediletto dall’artista. La tappa cilena è l’ultima della parte sudamericana del “Loud Kids Tour” iniziata al Rock in Rio. La band è stata poi protagonista a San Paolo per esibirsi nel nutrito cast del “Primavera Sound” di Buenos Aires.

x 1 / 7

Nuovi traguardi per i Maneskin, dunque, che stanno espandendo sempre più la loro notorietà fuori dall’Italia. “Oiii Rio, non riusciamo ancora a credere di aver suonato al Rock in Rio davanti a così tante persone...e di aver respirato la stessa aria anche di Slash! La tua calda energia è stato il miglior regalo che abbiamo ricevuto finora in Brasile”, hanno scritto i Maneskin sui social dopo il concerto a Rio, prima dei Guns N' Roses, su cui avevano scritto prima di esibirsi: "È un onore suonare prima di loro, siamo loro fan, siamo cresciuti ascoltandoli. È pazzesco incontrare queste leggende”.

La band ha catalizzato l'attenzione con il suo assodato live carico di energia, infiammando il pubblico che ha cantato con loro e poi ha condiviso con i fan le foto delle loro nuove date in America Latina. Tra queste anche una con Thomas Raggi in compagnia di Slash. Dopo la Movistar Arena di Santiago (Cile) del 14 settembre 2022, il gruppo è partito per una lunga tournée attraverso Messico, Stati Uniti e Canada dove si esibirà fino a metà dicembre. Il “Loud Kids Tour” li porterà a Città del Mexico il 26 ottobre per poi trasferirsi oltre il confine dal 31 ottobre a Seattle, 25 date fino a quella del 16 dicembre a Las Vegas.