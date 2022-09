Victoria dei Maneskin incidente sul palco, che succede agli Mtv Video Music Awards

Alice Antico 01 settembre 2022 a

La 39esima edizione degli MTV Video Music Awards si è tenuta il 28 agosto 2022, presso il Prudential Center di Newark in New Jersey, ed è stata condotta da Jack Harlow, LL Cool J e Nicki Minaj. La lista delle candidature è stata rivelata il 26 luglio 2022: Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X hanno ricevuto il maggior numero di nomination della serata, ottenendone sette. I Maneskin sono stati tra i protagonisti sia per l'esibizione con "Supermodel", ma soprattutto perché hanno permesso per la prima volta all'Italia di aggiudicarsi il premio “Best Alternative” con "I wanna be your slave”, mettendosi alle spalle artisti come Avril Lavigne, gli Imagine Dragons, i Twenty One Pilots e molti altri. La band era anche candidata per il premio “Best New Artist”, vinto da Dove Cameron e Group of the Year.

Tuttavia l’esibizione della band italiana agli Mtv VMA 2022 rischia di passare alla storia a causa di un problema avuto con l'abito di Victoria, con la conseguente censura da parte della regia. In molti avevano già notato che l'esibizione della band è stata ripresa, per la maggior parte del tempo, solo in campo larghissimo, a volte anche per decine di secondi consecutivi; la regia stringeva il campo solo inquadrando Damiano e le ballerine che lo hanno accompagnato sul palco. La band italiana era davvero attesa sul palco del “Prudential Center” di “Newark” in New Jersey, ed era attesissima anche per l'esibizione di “Supermodel”: ma fin dall'inizio si è capito che la performance di quella sera non sarebbe passata inosservata. Infatti, dopo pochi secondi dall’inizio dell’esibizione, Damiano, in pantaloni di pelle nera, si è girato di spalle alla telecamera mostrando il sedere nudo. Ma il problema per la censura non è stato questo. Victoria, la bassista dei Maneskin, quella sera portava un seno coperto solo da un copricapezzolo a forma di cuore. Proprio quest’ultimo ha dato problemi alla bassista, staccandosi improvvisamente e lasciandola con il seno totalmente scoperto.

Il lato b di Damiano è da premio. Trionfo dei Maneskin agli Mtv Awards

Nelle foto di scena, infatti, si vede come, ad un certo punto dell'esibizione, la bassista lo abbia perso continuando a suonare a seno nudo, motivo per cui, la regia dei VMA ha scelto di non riprenderla. È stato scelto, dunque, di far passare il sedere nudo del frontman Damiano, ma di non riprendere il seno nudo di Victoria, rovinando l'esibizione per i fan da casa, che non hanno visto molto se non un quadro generale e lontano della loro band preferita che si stava esibendo. Ovviamente, gli stessi fan si sono subito resi conto che qualcosa non era andato per il verso giusto, scrivendolo sui social. Solo l'uscita delle foto, però, ha chiarito una volta per tutto quale fosse stato il vero problema.