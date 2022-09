Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin sconvolge i fan: l'ultimo tatuaggio

10 settembre 2022 a

"Sono così non ho tempo per i rimpianti gioco con i destini, mi annoio facilmente prometto e non mantengo". Modella, scrittrice, all'occorrenza poetessa e promotrice dei diritti delle donne Giorgia Soleri pubblica su Instagram il video che immortala l'ultimo tatuaggio ed esplode un putiferio. La fidanzata di Damiano dei Maneskin sulla lunga schiena si è fatta "incidere" i versi di "Sono così" (Il ritorno di Lilith, L’Asino d’Oro, 2009, trad. it. O. Capezio) di Joumana Haddad, giornalista e poetessa libanese. Ma a. molti fan il video (piccante) su Instagram non è piaciuto: "Ti riduci così? È un peccato, sembri il mio banco di scuola". "Che brutto rovinare il corpo… soprattutto non valorizza più alcun vestito". "Sarebbe bastata na bic e un bambino di 10 anni e invece..." Ma c'è anche chi la difende dalle critiche.