Anna Tatangelo e la dichiarazione su Livio Cori: la cantante sorprende tutti

Se son rose fioriranno: per Anna Tatangelo e Livio Cori sono sbocciate e profumano di amore. La cantante di Sora ha pubblicato un doppio selfie di coppia con il musicista: abbracciati, sorridenti, felici. La caption è una dedica di cuore: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo””. E poi anche una breve Instagram story dove passeggiano mano nella mano come due teneri fidanzatini. Insomma, lady Tata, come la chiamano i fan, ha abbandonato l’abituale riservatezza per gridare al mondo la sua felicità.

Serena e appagata: così appare oggi Anna Tatangelo dopo il doloroso addio a Gigi D’Alessio che di recente è diventato padre per la quinta volta. L’artista, 34 anni, ha stravolto la sua vita: nuovo album con sonorità più moderne, look da diva, influencer con 1,8 milioni di follower, giudice dalla lingua biforcuta a “All together now” e adesso conduttrice del programma “Scene da un matrimonio”, che a dispetto delle previsioni, ha ottenuto un gran successo di ascolti.

