Ballando con le stelle, Milly Carlucci si gioca la carta a sorpresa: il nome clamoroso nel cast

Prende forma il cast di Ballando con le stelle, il dancing show di Rai1 su cui si avvicendano voci e indiscrezioni. Tra i nomi che Milly Carlucci starebbe corteggiando per animare lo show si parla di Iva Zanicchi, Marta Flavi (storica conduttrice di Agenzia matrimoniale ed ex moglie di Maurizio Costanzo), Nancy Brilli e Gabriel Garko. No solo. Secondo Dagospia nel cast potrebbe esserci un nome di sicuro richiamo in grado di garantire la dose settimanale di polemiche, quello dell'attrice e cantante Eva Robin's.

Secondo alcune indiscrezioni a firma di Giuseppe Candela pubblicate dal sito di Roberto D'Agostino la giuria di Milly non cambia: confermati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, così come Alberto Matano e Rossella Erra. Rischia il posto la criminologa Roberta Bruzzone.

Tempo di totonomi anche per il Grande Fratello Vip, con Dago che parla di una trattativa serrata da parte di Alfonso Signorini e del suo staff per portare nella casa Rita Dalla Chiesa, ancora dubbiosa se entrare in reality. Tra i possibili inquilini della casa più spiata d'Italia Charlie Gnocchi, fratello di Gene, l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto e l'attore hard Max Felicitas.

