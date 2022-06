Ronn Moss a Tale e Quale Show, il futuro di Ridge di Beautiful rivelato da Miriana Trevisan

Francesco Fredella 15 giugno 2022 a

A Tale quale show potrebbe arrivare Ron Moss, indimenticabile Ridge di Beautiful. Ha scritto un'era, un'epoca con vent'anni di televisione italiana. Adesso, a quanto pare, sbarca su Rai1. L'indiscrezione arriva da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv (uno dei settimanali più letti). Molti ex gieffini hanno sostenuto il provino a Tale quale show, tra l'altro è già accaduto lo scorso anno quando sono arrivati Pierpaolo Pretelli o Stefania Orlando. “Ron mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta”, dice la Trevisan al settimanale di Signoretti.

Oltre a Ronn Moss, Carlo Conti avrebbe chiamato anche Laura Chiatti, Katia Ricciarelli, le principesse Selassié, Alex Belli e Davide Silvestri. E ci sarebbe pure un altro concorrente del Gf vip: di chi si tratta? Ma torniamo a Ron Moss. Un grande attore, amatissimo in Italia che è anche la sua seconda casa. Oltre ad aver vestito i panni di Ridge di Beautiful per circa trent’anni, Ronn canta benissimo: non dimentichiamo che ha partecipato al programma di Ilary Blasi.



