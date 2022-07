Dayane Mello, effusioni hot a Milano. Chi bacia in strada

Francesco Fredella 01 luglio 2022 a

Una slinguazzata senza precedenti. Stavolta Dayane Mello fa salire la temperatura. Il sito whoopsee.it "pizzica" la coppia senza alcun freno. Stavolta a Milano, in pieno centro, arriva Dayane insieme all’amica Dana Saber. Le due fanno un salto da Aldo Coppola per una piega al volo e poi vanno a pranzo da il Salumaio di Monte Napoleone. Poi scatta il bacio, che viene immortalato da vari siti e fa subito il giro della Rete. Dagospia, sempre molto attento, non lo perde e lo pubblica in prima pagina. Un botto di click.



Le due donne, però, non sono sole. Alle loro spalle, come si può notare dalle foto, c'è anche Soleil Sorge. Sembra che tra la modella Dana Saber - che non si sottrae affatto al fascino dei fotografi - e la Mello ci sia tanto feeling. Forse anche troppo. Per Soleil, invece, che resta un passo indietro sembra tutta in discesa la strada della tv: nei giorni scorsi è con Alfonso Signorini in una località di mare. Il video sui social ha fatto il giro della Rete e sembra che il patron del Gf vip la voglia di nuovo in squadra nel reality che sta per iniziare.

