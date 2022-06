Rai, svolta alla conduzione del Tg1 delle 20. Tripudio social per Giorgia Cardinaletti: "È già nella storia"

20 giugno 2022 a

Alla conduzione del Tg1 delle 20, il più seguito e popolare telegiornale della Rai, fa il suo esordio Giorgia Cardinaletti. La giornalista nell'edizione del 20 giugno è sembrata a suo agio e già dalle prime battute del tg ha convinto il popolo dei social. La promozione decisa da Monica Maggioni è arrivata dopo lo spostamento di Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino voluta dalla direzione del telegiornale tra mille polemiche. Un esordio caratterizzato anche dall'annuncio bomba sul Festival di Sanremo 2023, con Amadeus che ha ha anticipato che tra le co-conduttrici ci sarà Chiara Ferragni.

"Il debutto di Giorgia Cardinaletti come conduttrice dell’edizione delle 20:00 è già nella storia, perché avrà Amadeus ospite in studio per un grande annuncio su #Sanremo2023", "Segnalo alle prefiche che ancora piangono per i tre epurati che Giorgia Cardinaletti alla conduzione delle 20 è super sì (sicura e chiara nell'esposizione)", "Sarà bravissima, sono molto contento della sua promozione (ma non della retrocessione di Emma D’Acquino)", sono alcuni dei commenti che si eleggono su Twitter.

